കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ ഹൃദയത്തിനും കരളിനും വൃക്കയ്ക്കും തകരാറു സംഭവിക്കാം

കോവിഡ് 19 ഗുരുതരമായാല്‍ ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണമായോ ബാധിക്കുമെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരില്‍ കരള്‍, വൃക്ക എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തകരാറിലാകാമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ വൈറസ് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നേരത്തെതന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കു ഹൃദ്രോഗസാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും മയോകാർഡൈറ്റിസ് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ വന്നിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഹൃദ്രോഗതീവ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നേരത്തെ ഹൃദയസംബന്ധമായ യാതൊരു രോഗവുമില്ലാത്തവരിൽ പുതുതായുണ്ടാക്കുന്ന ഹൃദയാഘാതം. രണ്ടാമത്തേത്, ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരിൽ വൈറസ്ബാധ കൂടിയുണ്ടായാൽ ഹൃദയാഘാതം മൂർച്ഛിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലാകുന്നു.



കോവിഡ് 19 ബാധയെത്തുടർന്ന് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ മരിച്ചവരിൽ നടത്തിയ ബൃഹത്തായ പഠനത്തിന്റെ ഫലം ലാൻസെറ്റ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ 59 ശതമാനവും മരിച്ചത് മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗത്തെത്തുടർന്നാണ്.



ന്യുമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നടന്ന വിശദ പരിശോധനകളിൽ കടുത്ത ഹൃദ്രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഇവർക്ക് കോവിഡ് ബാധയ്ക്കു മുമ്പ് യാതൊരു ഹൃദ്രോഗവുമില്ലായിരുന്നു. വൈറസ് ബാധയുണ്ടായപ്പോൾ ന്യുമോണിയയ്ക്കൊപ്പം ഹൃദയപേശികളുടെ സമൂലമായ പ്രവർത്തനക്ഷയത്തിനു കാരണമായ വീക്കമാണ് ഹൃദയഅറകളിലുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഹൃദയകോശങ്ങളിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭംഗംവന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത്തരം രോഗികളിൽ നടത്തിയ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രഫിയിൽ ധമനികളിൽ യാതൊരുവിധ ബ്ലോക്കും കണ്ടില്ല. എക്കോകാർഡിയോഗ്രഫി പരിശോധനയിൽ ഹൃദയഅറകൾ വീർത്തു വികസിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയകോശങ്ങളുടെ അപചയം മൂലം രക്തത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന ട്രോപോണിൻ എന്ന സൂചകത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നു കണ്ടു. കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയവരിൽ മയോകാർഡൈറ്റിസിന്റെ സങ്കീർണതകൾ സമുചിതമായി ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട് രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മിക്കവരും മരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. മയോകാർഡൈറ്റിസ് കൂടാതെ കാർഡിയോജെനിക് ഷോക്ക്, താളം തെറ്റിയ ഹൃദയസ്പന്ദനം, കാർഡിയോ മയോപ്പതി തുടങ്ങിയ ഹൃദ്രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായി.



ചൈന എയില്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് കിഡ്നി തകരാറുകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന 26 പേരില്‍ ഒന്‍പതുപേര്‍ക്കും കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കരളിനും സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



English Summary: COVID-19: It can lead to kidney and liver damage too