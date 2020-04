കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ് ലോകം മുഴുവന്‍. ഈ അവസരത്തില്‍ കോവിഡിന് എതിരായ വാക്സിനുകളുടെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങി ജര്‍മനി. ഹ്യൂമന്‍ വോളന്റിയര്‍മാരില്‍ ആർഎൻഎ വാക്സിന്‍ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പാണ് ജര്‍മനി നടത്തുന്നത്.

ജര്‍മന്‍ കമ്പനിയായ Biontech , അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ Pfizer എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



നിലവിൽ 44-ഓളം കോവിഡ് വാക്‌സിനുകൾ വിവിധ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലായുണ്ട്. നേരത്തെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ജർമനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ അവകാശം അമേരിക്കയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനായി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ക്യൂവാക്കിന് 100 കോടി ഡോളർ ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാക്‌സിൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകില്ലെന്നും ലോകത്തിനായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും ജർമൻ മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



ജർമനി വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്നായിരുന്നു ജർമൻ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രി പീറ്റർ അൽതമെയിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് ജർമനിക്കാണെന്നും അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണമാണാവശ്യമെന്നും ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹെയ്‌കോ മാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



