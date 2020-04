കോവിഡ് 19 രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എൻ95 മാസ്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട നഴ്സുമാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. കലിഫോർണിയയിലെ സാന്റാ മോണിക്കയിലുള്ള പ്രൊവിഡൻസ് സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പത്തു നഴ്സുമാർക്കെതിരെയാണു നടപടിയെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എൻ95 മാസ്ക് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് പത്തു നഴ്സുമാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. ആശുപത്രിയിലെ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് എൻ95 മാസ്കുകൾ നൽകിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് നൽകാൻ എൻ95 മാസ്കുകൾ ഇല്ലെന്നും പകരം സർജിക്കൽ മാസ്ക് ധരിക്കാനും ആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.



കോവിഡ് രോഗികളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ശേഷം എടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഏഴ് നഴ്സുമാർ ഉയർത്തിയ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതു കാണാം. സിഎൻഎൻആണ് ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



‘നിരാശയിലാണ്. ആശുപത്രി ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തണമെന്നുമാണ് പറയാനുള്ളത്.’ – സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട നഴ്‌സുമാരിൽ ഒരാളായ മൈക്കിൾ ഗുലിക്ക് പറഞ്ഞു. ‘മാസ്കിന് ദൗർലഭ്യം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഈ നിർലജ്ജമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടായത്.’ ഗുലിക് പറയുന്നു.



നഴ്സുമാർക്ക് സർജിക്കൽ മാസ്ക് നൽകിയിരുന്നെന്നും ഇത് സിഡിസിയും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയും നിർദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംരക്ഷണമേകുന്നതാണെന്നും ആശുപത്രി പറയുന്നു.



സ്റ്റാഫുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിസമ്മതിച്ചു. ജോലിക്കാരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പത്തു നഴ്സുമാർ ശമ്പളത്തോടെ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി.



കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് ആയ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്‌സുമാർക്കും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള രോഗികൾക്കും സിഡിസി, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മാർഗ നിർദേശം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം ഉള്ളത്ര പിപിഇ നൽകാറുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി വക്താവ് ആയ പാട്രിക് എയ്ദേം ഒരു പ്രസ്തവനയിൽ പറഞ്ഞു. യു എസിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഇതേ മാർഗരേഖ തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



കോവിഡ് 19 രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എൻ95 ഓ അതിലും ഉയർന്ന ശ്വസനോപകരണങ്ങളോ ധരിക്കണം എന്നാണ് സിഡിസി നയം നിർദേശിക്കുന്നത്. എൻ95 മാസ്‌കുകളും ശ്വസനോപകരണങ്ങളും (respirators) ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ - സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ - ധരിക്കാം.



നഴ്സുമാർ രോഗികളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് മുതൽ എൻ95 നയം മാറി. എൻ95 മാസ്കുകൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കുകയും ഇത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും മാസ്കുകൾ പുനരുപയോഗിക്കുകയുമാണ്. കോവിഡ് 19 രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് നൽകാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ആശുപത്രി വക്താവ് അറിയിച്ചു.



ആശുപത്രിയുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിഭാഗം 10 നഴ്സുമാരെയും പ്രത്യേകം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗുലാക് പറയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സസ്‌പെൻഷനിൽ ആണെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാൻ ആഴ്ചകളെടുക്കുമായിരിക്കുമെന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട നഴ്സ് ജാക്ക് ക്ളൈൻ പറയുന്നു.



രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച രോഗികളാൽ ആശുപത്രികൾ നിറയുന്ന സമയത്താണ് നഴ്സുമാരുടെ സസ്‌പെൻഷൻ.



കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസവും അടുപ്പിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടത് സാന്റാ മോണിക്ക സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലൊസാഞ്ചലസ്‌ കൗണ്ടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ സാന്റ മോണിക്ക നഗരത്തിൽ 100 കോവിഡ് കേസുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടത്



ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എൻ95 മാസ്കുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം വായുവിലടങ്ങിയ കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ളവയെ 95 ശതമാനവും തടയാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. യുഎസിലെ മിക്ക ആശുപത്രികളും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടുതൽ മാസ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും മാസ്കുകൾക്ക് ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നതിനാൽ ഇവ ലഭ്യമാക്കുന്നതും പ്രയാസമാണ്.



