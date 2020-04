കോവിഡ്; ഏറ്റവുമധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെ, സംഖ്യ പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ കാരണം?

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,05,000 കടന്നു.

സംഖ്യ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഉയരാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.



1. ഇക്വഡോറിൽ ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം കേസുകൾ. ഒരാഴ്ചയായി കാത്തിരുന്ന പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചതാണ്. ഇതോടെ അവിടെ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 22,000 കടന്നു.



2. അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലധികം കേസുകൾ. എൻറെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം. അവിടെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതര ലക്ഷം അടുക്കുന്നു. മരണസംഖ്യ അര ലക്ഷം കടന്നു.



യൂറോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി സ്പെയിനിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 6,000 കടന്നു. യുകെയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപതിനായിരം അടുക്കുന്നു.



യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പിന്നാലെ അടുത്ത ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രാജ്യം ബ്രസീലാണ്. ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മെക്സിക്കോ കൂടി...



റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിദിനം പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. സിംഗപ്പൂർ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട്.



കണക്കുകൾ അവലംബം: വേൾഡോമീറ്റർ



English Summary: Covid; The highest number of cases was reported yesterday