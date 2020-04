കൊറോണയെ തുരത്താന്‍  പച്ചക്കറിയും ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകളും അണുവിമുക്തമാക്കണോ ?

കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി ആരംഭിച്ചതില്‍ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിലാണ് ലോകം. സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, പൊതു ഇടങ്ങള്‍, എപ്പോഴും സ്പര്‍ശിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഉയര്‍ന്ന് കേട്ട ഒരു സംശയമാണ് നാം കടയില്‍ നിന്നു വാങ്ങുന്ന പലചരക്കും പച്ചക്കറിയും ഭക്ഷണപായ്ക്കറ്റുമൊക്കെ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കണോ എന്നത്.

എന്നാല്‍ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്റെ(എഫ്ഡിഎ) അഭിപ്രായം. മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ആഹാര സാധനങ്ങളിലൂടെയോ ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റിലൂടെയോ കൊറോണ വൈറസ് പകരുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തെളിവൊന്നുമില്ലെന്ന് എഫ്ഡിഎ പറയുന്നു. കോവിഡ്-19ന് കാരണമാകുന്ന സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസ് വിവിധ പ്രതലങ്ങളില്‍ എത്ര സമയം ജീവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരില്‍ ഒരാളാണ് ജെയ്മി ലോയ്ഡ് സ്മിത്ത്. കാര്‍ഡ്‌ബോര്‍ഡില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വരെയും ലോഹത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം വരെയും വൈറസ് ജീവിക്കാമെന്നാണ് ചില ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തലെങ്കിലും താന്‍ ഭക്ഷണപായ്ക്കറ്റുകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കാറില്ലെന്ന് ലോയ്ഡ് സ്മിത്ത് പറയുന്നു.



ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം താന്‍ നന്നായി കൈകഴുകുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. വൈറോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ജോണ്‍ വില്യംസും ഇതേ അഭിപ്രായം പങ്കു വയ്ക്കുന്നു. ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകളും പലചരക്ക് വസ്തുക്കളും വഴിയുള്ള വൈറസ് വ്യാപന സാധ്യത തീരേ കുറവാണെന്ന് ഇരുവും ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറയുന്നു.



ഫ്രിജില്‍ വയ്‌ക്കേണ്ടാത്ത പലവ്യഞ്ജനങ്ങളാണെങ്കില്‍ അവയുടെ പായ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തൊടാതെ വച്ചാല്‍ ആ വഴിക്കുള്ള പേടി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും ലോയ്ഡ് സ്മിത്ത് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.



പ്രമുഖമായ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണല്‍ ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് പ്രതലങ്ങളിലൂടെയുള്ള വൈറസ് വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് അമിത ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിച്ചത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വൈറസ് മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ വരെ വായുവിലും നാലു മണിക്കൂര്‍ വരെ ചെമ്പിലും 24 മണിക്കൂര്‍ വരെ കാര്‍ഡ്‌ബോര്‍ഡിലും രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസം വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീലിലും ജീവിക്കാമെന്ന് ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിനാധാരമായ ലാബ് പരീക്ഷണം, സൂര്യപ്രകാശം, മറ്റ് അണുനാശിനികള്‍ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെയൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലോയ്ഡ് സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



താപനില, ഈര്‍പ്പം, വൈറസുകളുടെ തോത് തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നോര്‍ത്ത് കരോലിന സ്‌റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പ്രഫസര്‍ ബെഞ്ചമിന്‍ ചാപ്മാനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



പ്രതലങ്ങളില്‍ വൈറസ് എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ മാറ്റി വച്ചിട്ട് കൈ നന്നായി കഴുകുന്ന കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ നല്‍കുന്ന ഉപദേശം.



