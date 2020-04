കൊറോണ ഒരു നിർമിത വൈറസ് അല്ല, സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായത്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ഇതുവരെ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്വാഭാവികമായി മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.

കൊറോണ വൈറസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നതിനു തെളിവുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ SARS Cov-2 ന്റെ ജനിതക ശ്രേണി മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗവേഷകർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.



ഇത് ഒരു നിർമിത വൈറസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ മിശ്രണം ഇതിന്റെ ജനിതക ശ്രേണി (genetic sequence ) യിൽ വന്നേനെ. ഇത് അങ്ങനെയല്ല.



ജനുവരി ആദ്യമാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ജനിതക ശ്രേണി പരസ്യമായി പങ്കു വയ്ക്കപ്പെട്ടത് ജനുവരി 11- 12 നാണ്.



രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യരിൽ നിന്നു നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പൂർണ ജനിതക ശ്രേണി വേർതിരിച്ചു. ചൈനയിലെയും ലോകത്തിലെ എല്ലായിടങ്ങളിലെയും ആളുകളിൽ നിന്നും മറ്റു നിരവധി വൈറസുകളുടെയും ജനിതക ശ്രേണിയും വേർതിരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും പാരിസ്ഥിതികമായി(ecological )ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നു കണ്ടു.



കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നാണ് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ ഈ വൈറസ് സാധാരണയായി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർത്താൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്.



ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ മഹാ വ്യാധിയുടെ ഉറവിടം മനസിലാക്കാനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും പാതിവഴിയിലാണ്.



English Summary: Novel Coronavirus has natural origin; not constructed in laboratory: WHO