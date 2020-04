കൊറോണ വൈറസ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരില്ലെന്ന് പഠനം

കൊറോണ വൈറസ് ബീജത്തിലൂടെ പകരില്ലെന്ന് യുഎസിലെ യൂട്ടാ സർവകലാശാല ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധിച്ച ചൈനീസ് പുരുഷന്മാരുടെ ശുക്ലത്തിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കണ്ടെത്തലാണെന്ന് ഗവേഷകർ.

കോവിഡ് 19 നു കാരണമാകുന്ന വൈറസ് വൃഷണങ്ങളിലോ ശുക്ലത്തിലോ കണ്ടില്ല എന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് പഠനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ജയിംസ് എം. ഹോട്ടാലിങ് പറയുന്നു. കോവിഡ് 19 പോലുള്ള ഒരു രോഗം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പുരുഷന്റെ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യത്തെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹോട്ടാലിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



എബോള, സിക മുതലായ വൈറസ് രോഗങ്ങളെപ്പോലെ കോവിഡ് 19 നു കാരണമായ SARS-Cov-2ഉം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്നതാണോ എന്ന് ചൈനയിലെയും യു എസിലെയും വിദഗ്ധരടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര സംഘം നടത്തിയ ഈ പഠനം പരിശോധിച്ചു. ഇതിനായി കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച 34 ചൈനീസ് പുരുഷന്മാരുടെ ശുക്ല സാമ്പിളുകൾ, രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ശേഖരിച്ചു.



ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ ഇവയിൽ ഒരു സാമ്പിളുകളിലും SARS Cov -2 നെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇത് വൈറസിന്റെ അസാന്നിധ്യമാവില്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ചിലപ്പോൾ ബീജ കോശങ്ങൾ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന വൃഷണങ്ങളിലേക്ക് ഇവ എത്താത്തതാകാം കാരണമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



വൈറസ് ബീജങ്ങളിലില്ല, എന്നാൽ വൃഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈംഗികതയിലൂടെ പകരുകയില്ല. എന്നാൽ വൈറസ് വൃഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുക്ലത്തിനും ബീജത്തിനും ദീർഘ കാലത്തേക്ക് നാശം വരുത്താമെന്നും ഗവേഷകൻ ജിങ്താവോ ഗുവോ പറയുന്നു .



ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യമുള്ള അവയവദാതാക്കളിൽ നിന്നു ലഭ്യമായ ഏകകോശ mRNA അറ്റ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. ഒരു വൃഷണ കോശത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപോയോഗിക്കുന്ന ജനിതക വസ്തുവായ mRNA പരിശോധിച്ചു.



SARS Cov-2 വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി ജീനുകളുടെ എക്സ്പ്രെഷൻ പരിശോധിച്ചു. ആൻജിയോ ടെൻസിൻ കൺവെർട്ടിങ്‌ എൻസൈം 2 (ACE 2), ട്രാൻസ് മെംബ്രേൻ സെറീസ് 2 (TMPRSS2) എന്നീ രണ്ടു ജീനുകൾ SARS Cov-2 നെ കോശങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനും അവയെ ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന സ്വീകർത്താക്കൾ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു.



ഫലപ്രദമായ കോശങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു സ്വീകർത്താക്കളും ഒരേ കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച ഗവേഷകർ കണ്ടത്, 6500 വൃഷണ കോശങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ വെറും നാലെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ടു പ്രോട്ടീനുകളെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളുള്ളതെന്നാണ്.



അതുകൊണ്ടുതന്നെ SARS Cov2 മനുഷ്യനിലെ വൃഷണ കോശങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഗവേഷകർ തന്നെ ഈ പഠനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി വളരെ കുറച്ചു പേരിലെ ഈ പഠനം നടത്തിയുള്ളൂ. ഇവരിലാരും കോവിഡ് 19 ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവർ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന്. ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന ജേർണലിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

English Summary: COVID- 19 may not spread through sperm, Corona virus transmission