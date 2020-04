കോവിഡ്: ഇന്ത്യയിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് ഗവേഷകർ

കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിലിപ്പോഴും വർധിക്കുകയാണെന്നു വിലയിരുത്തൽ. വരുംദിവസങ്ങളിലും കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധന രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഗവേഷകരടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



ഇതേസമയം, വർധനയുടെ നിരക്കു കുറഞ്ഞെന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ദേശീയ കർമ സമിതി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 6നു ശേഷമാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഗതിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായത്.

ഓരോ 12 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും മാത്രമാണു നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നത്. മാർച്ചിൽ ഇത് 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം 1.35 ലക്ഷം ആകുമായിരുന്നുവെന്നാണു പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളടക്കം കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വഴി മാർച്ച് 23നു തന്നെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നത് 5 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെന്ന നിലയിൽ വർധിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, പിന്നീട് നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തെ തുടർന്നുള്ള കേസുകളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രോഗം ഇരട്ടിയാകാൻ വേണ്ട ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു. ഈ മാസം ആറിനു ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റമുണ്ടായതെന്ന് കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

