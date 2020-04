കോവിഡ് നേരിയ തോതിലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കഴിയാമെന്നു കേന്ദ്രം

കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ നേരിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമുള്ളവരെ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ (ഹോം ഐസലേഷൻ) കഴിയാൻ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. നേരത്തെ, നേരിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ കോവിഡ് പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ളവരെ കോവിഡ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെ മാത്രം പ്രത്യേക ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.

വീട്ടിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന 8 നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം, വീട്ടിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരും ക്വാറന്റീനിലാകണം, പരിചരണത്തിന് എപ്പോഴും ആളുണ്ടാവണം, പരിചരിക്കുന്നയാൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കഴിക്കണം, പരിചരിക്കുന്നയാളും ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കണം, ആരോഗ്യസേതു മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം, സ്വന്തം ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ജില്ലാ നിരീക്ഷണ സംഘത്തെ അറിയിക്കുകയും വേണം, ഹോം ഐസലേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന സത്യവാങ്മൂലം നിർദിഷ്ട മാതൃകയിൽ നൽകണം തുടങ്ങിയവയാണു മാനദണ്ഡങ്ങൾ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തീർത്തുമില്ലെന്ന് ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയിൽ തെളിയുംവരെ ഇതു തുടരുകയും വേണം.

