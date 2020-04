കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കോവിഡ് 19 രോഗ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം. കുറച്ചു മാസത്തേ‍ക്കെങ്കിലും മാസ്ക് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടി വരും. മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തൂവാല കൊണ്ടു വായും മൂക്കും മറച്ചാലും മതിയാവും. പൊതുജനങ്ങൾക്കു മാസ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാനായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രംഗത്തുണ്ട്.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മാസ്കുകളും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളും സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നു പാളികളുളള മാസ്കുകൾ, എൻ 95 മാസ്കുകൾ, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ (പിപിഇ) എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപാധികൾ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുണി മാസ്കുകൾക്കു പകരം സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം.



എങ്ങനെ ധരിക്കണം?



∙ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനു മുൻപും മാസ്ക് അഴിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം.

∙ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കും വായും പൂർണമായും മറയണം.

∙ മാസ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തൊടേണ്ട. തൊട്ടാൽ കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ചു കഴുകണം.

∙ നനവ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, മാസ്കുകൾ വൃത്തിഹീനമെന്നു തോന്നിയാലോ ഉടൻ മാറ്റണം.

ഉപയോഗ ശേഷം



∙ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മാസ്കുകൾ പരമാവധി 6 മണിക്കൂറാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക.

∙ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് മാസ്കുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ ഉപയോഗ ശേഷം വലിച്ചെറിയരുത്. ബ്ലീച്ചിങ് ലായനിയിൽ ഇട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം കുഴിച്ചു മൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയുക.

തുണി മാസ്കുകൾ‌



100% കോട്ടൺ തുണിയായിരിക്കണം; നൂലിഴ കുറഞ്ഞത് 180 എങ്കിലും വേണം. കോട്ടൺ ടി ഷർട്ടിന് 40– 50നൂലിഴകൾ, ഷർട്ടിന് 100– 120 നൂലിഴകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തുണിയാണു പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോട്ടൺ ടവലിന് പൊതുവേ 100– 250 നൂലിഴകളാണ് ഉണ്ടാവുക.



തുണി മാസ്കുകളും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക 4– 6 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകി, അണുവിമുക്തമാക്കി, ഉണക്കി, ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം വേണം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ.



എങ്ങനെ കഴുകണം?



71 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോപ്പോ, ഡിറ്റർജെന്റോ ഉപയോഗിച്ചു കഴുകാം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ലായനിയിൽ 5 മിനിറ്റ് മുക്കിവച്ച ശേഷം കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക.

