ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ കണ്ട കോവിഡ്ഭീതി; ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ഒരു ഡോക്ടർ

കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റിസ്ക്‌ എടുത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പലയിടങ്ങളിലും ഡോക്ടർമാര്‍ക്കും മറ്റു ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ വരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ട്. ഇവരെ പോലെതന്നെ റിസ്കിലാണ് ഇവരുടെ വീട്ടുകാരും.

ടെക്സാസിലെ എമര്‍ജന്‍സി റൂം ഫിസിഷ്യന്‍ ആയ ഡോക്ടര്‍ ജേസന്‍ ബാര്‍ണസ് നിലവില്‍ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. ടെക്സാസ് കോര്‍പ്പസ് ക്രിസ്റ്റിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജേസന്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മുഴുവന്‍ സമയവും നീക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം തന്റെ കുടുംബം കൊറോണ റിസ്കില്‍ ആയതിനാല്‍ താമസം ഒരു ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ.



കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭീതി ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അവരെ ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിനാലാണ് താമസം അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാമെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു.



ഡോക്ടര്‍ ജേസന്‍ രണ്ടു ആണ്‍മക്കള്‍ക്ക് കളിക്കാനായി നിര്‍മിച്ച ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് മൂന്നാഴ്ച മുന്‍പാണ്‌ താമസം മാറിയത്. ഒരു ബങ്ക് ബെഡും മേശയും ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. കൂടെ വൈദ്യതിയും എത്തിയതോടെ ജേസന്‍ താമസം കോവിഡ്ഭീതി ഒഴിയുന്നതുവരെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ജെന്നയും മക്കളും വീട്ടില്‍ തന്നെയുണ്ട്‌ ഇപ്പോഴും. അവരെ ദൂരെ നിന്നു കാണുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ജേസന് ചെയ്യുന്നത്‌.



ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലില്‍ കഴിയാം എന്നായിരുന്നു ജേസൻ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും എപ്പോഴും കാണാനാണ് താമസം ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യത്തിനായി ഒരു ക്യംപിങ് ടോയ്‌ലറ്റ് കൂടി ജേസന്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചെറിയൊരു എസിയും ഫിക്സ് ചെയ്തു.



ഭാര്യ ആഹാരം പാകം ചെയ്തു വീടിനു പുറത്തു കൊണ്ട് വന്നുവയ്ക്കും. ജേസന്‍ കഴിച്ച ശേഷം പാത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വയ്ക്കും. പുറത്തു നിന്നു ഭാര്യയും മക്കളുമായി ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അകലെ നിന്നായാലും ജേസന്‍ ഭംഗിയായി നോക്കുന്നുണ്ട്. ആറും ഒന്‍പതും വയസ്സുള്ള മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് താന്‍ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച മാര്‍ഗം കൂടിയാണ് ഈ ട്രീ ഹൗസ് ജിവിതമെന്ന് ഈ ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.



English Summry: Doctor moves into treehouse to protect his family from COVID-19