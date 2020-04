മനുഷ്യരിൽ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത കോവിഡ് വാക്സിൻ ട്രയലിന് സീൻ കൈകൾ ഉയർത്തി; കാരണം?

എമോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ച് തന്റെ വലതു തോളിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥിയും 31കാരനുമായ സീൻ ഡോയലിന് അതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പൂർണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൈ വേദന, പനി, അസ്വാസ്ഥ്യം തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സീനിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു വാക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളാകുമ്പോൾ അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒരുത്തരമേ ഉള്ളു– ‘ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല’ എന്നതാണത്.

മരുന്ന് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി സീൻ ആണ് ആദ്യം കൈകൾ ഉയർത്തിയത്. ‘ഈ കുത്തിവയ്പ്’ എടുത്തതോടെ ലോകചരിത്രത്തിലെതന്നെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നടത്തിയ ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായി സീൻ മാറി.



ഒരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് തിടുക്കം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിലുമധികം ജീവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ വൈറസ്. ഇതുവരെ പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതം. മുൻപ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാലിന്ന് ആശുപത്രി മുതൽ അടുക്കള വരെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.



‘ഈയടുത്ത് എമോയ് സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ സീനിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അത് അധ്യാപകനും വിദ്യാർഥിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരലായേ കരുതിയുള്ളു. സീൻ അവിടെ വിദ്യാർഥിയും ഞാൻ ന്യൂറോസർജറി ഫാക്കൽറ്റിയുമാണ്.’ – സിഎൻഎന്നിന്റെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് കൂടിയായ ഡോ. സഞ്ജയ് ഗുപ്ത പറയുന്നു. ‘ഒരു മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിനായി സ്വയം സന്നദ്ധനാകാൻ സീൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നു തോന്നി. അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്താകും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെന്നു തോന്നി, ഈ അപകടസാധ്യതയെ അവർ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടുവെന്നറിയണമെന്നു തോന്നി.’



1976–ലെ സ്വൈൻഫ്ലൂവിനെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ വാക്സിനെപ്പറ്റിയും, അന്നു ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സീൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. 1976 ജനുവരിയിൽ ന്യൂജഴ്സിയിലെ ഫോർട്ട്ഡിക്സിൽ ഒരു പുതിയ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1918 ലേതു പോലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിക്കു കാരണമാകുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ യുഎസ് വികസിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25% മാത്രം അമേരിക്കക്കാർക്ക് കുത്തിവയ്പ് എടുത്തു. 45 ദശലക്ഷം പേരുള്ളതിൽ വെറും 25% മാത്രമാണ് കുത്തിവയ്പ് എടുത്തത്. സുരക്ഷിതമായ ട്രയലിന് സമയം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പാർശ്വഫലങ്ങളും തലപൊക്കിത്തുടങ്ങി. കാലിൽ തുടങ്ങി ശരീരത്തെയാകെ തളർത്തുന്ന ഗിലെൻ ബാരൻ സിൻഡ്രോം നൂറുകണക്കിനു പേരെ ബാധിച്ചു. ചിലർ മരണമടഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും വാക്സിനേഷനോടുള്ള ഭയം ചിലരിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.



ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ദോഷങ്ങളെക്കാളേറെ ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക എന്ന് സീൻ കരുതുന്നു.



മറ്റു വാക്സിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ വാക്സിൻ തയാറാകുന്നതെന്ന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത് സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഡോ. അമേഷ് അഡൽജ പറയുന്നു. യുഎസിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് 12 മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ തയാറാവും എന്നാണ്. ലോകത്തുതന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാക്സിൻ.



‘വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോ ദശാബ്ദങ്ങളോ എടുത്താണ്. എച്ച്ഐവി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല’– അഡൽജ പറയുന്നു.



വാക്സിൻ മാത്രമാണ് ഈ വൈറസിനെ തുരത്താനുള്ള മാർഗം.



ബെയ്‍ലർ കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഡോ. പീറ്റർ ഹോട്ടെസ് പറഞ്ഞത് 12 മുതൽ 18 മാസം വരെ എന്നത് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു സമയപരിധി ആണെന്നാണ്.



മുണ്ടിനീരിനെതിരെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മൗറിസ് ഹിൽമാൻ തന്റെ അഞ്ചു വയസ്സായ മകളിൽനിന്ന് 1963–ൽ മുണ്ടിനീരിന്റെ വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അത് നാലു വർഷംകൊണ്ട് വിപണിയിലെത്തി.



‘നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ രാപകലില്ലാതെ ലാബുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്’ – ഹോട്ടെസ് പറഞ്ഞു.



പാർശ്വഫലങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടി ആകുമ്പോൾ



വാക്സിനുകളെ സംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷ എന്നത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും പ്രധാനമാണ്. ആ രോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗികളിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ രോഗം തടയാനുള്ള വാക്സിനുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നൽകുന്നത്.



ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗം വരുകയോ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് എല്ലാവരെയും വേട്ടയാടും.



പുതിയ വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ ഹെൽത് എമർജൻസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മൈക്ക് റയാൻ പറഞ്ഞത്. ‘ഒരുപാടാളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, അവ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടേ എന്ന്? വാക്സിനുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ലോകം പല പാഠവും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചീത്ത വൈറസിനെക്കാൾ അപകടകരമായതൊന്നേ ഉള്ളു, അത് ചീത്ത വാക്സിൻ ആണ്’ – റിയാൻ പറഞ്ഞു. ‘ഏതുൽപന്നവും മനുഷ്യരിൽ കുത്തിവയ്ക്കും മുൻപ് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആർക്കും ഉപദ്രവം വരുത്താൻ പാടില്ല.’



1976–ലെ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ വേറെയും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2017–ൽ കൊതുകു പരത്തുന്ന ഡെങ്കി വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ 10 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനുള്ള പദ്ധതി ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടപ്പിലാക്കി. എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത് ഡെങ്കി അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണമടയുകയും ചെയ്തതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു.



എല്ലാ വർഷവും 400 ദശലക്ഷം പേരെ രോഗികളാക്കുകയും 22,000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗത്തിൽനിന്നു കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണമേകാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ, ഒരിക്കൽ രോഗം വന്നവരിൽ മാത്രമേ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവഗണിച്ചു. നാലു വ്യത്യസ്തതരം വൈറസുകളാണ് ഡെങ്കിക്കു കാരണമാകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് അത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ല. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇൻഫെക്‌ഷൻ കൂടുതൽ അപകടകരമാവും. ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഇതുവരെ രോഗം ബാധിക്കാത്തവരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയ്ൻ ആണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് സങ്കീർണമാകാൻ ഇടയുണ്ട്.



നൂറുകണക്കിനു വർഷം മുൻപ് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ആളുകളിൽ കുത്തിവച്ചിരുന്നത് ജീവനുള്ള വൈറസുകളെ ആയിരുന്നു. നിയന്ത്രിത ഡോസിൽ ഇവ നൽകുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധശക്തി ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.



പിന്നീടും വാക്സിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിലും അത്ര ഉപദ്രവകാരികൾ ആയിരുന്നില്ല. 20–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും അവയെ ദുർബലമാക്കേണ്ടതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ മനസ്സിലാക്കി.



സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മികച്ചതാണെന്നാണ് ഹോട്ടെസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമയപരിധി ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്.



‘ഒരു വർഷമോ 18 മാസമോ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായ കാലയളവാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം’– ഹോട്ടെസ് ചോദിച്ചു.



2004–ൽ അവസാനിച്ച, 8000 പേരെ ബാധിക്കുകയും 800–ലധികം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്ത സിവിയർ അക്യൂട്ട് റസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം (SARS), മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം (MERS) എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാകിസിന്റെയും നിർമാണം ആരംഭിച്ചു.



ഈ പ്രത്യേക വൈറസ് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെയും ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ തടയാമെന്നതിനെന്റെയും പ്രവർത്തനതത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഗവേഷകർ ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടു പോയിക്കഴിഞ്ഞു.



ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിനെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പുതിയ മാർഗം. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേയില്ല, കാരണം വൈറസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഇല്ല. കൊറോണ വൈറസിൽ, മെസ‍ഞ്ചർ ആർഎൻഎയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗം.



ആർഎൻഎ വാക്സിൻ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ഇത് ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ശരീരം ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ശീലിച്ചാൽ, ഭാവിയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ തടയാൻ സാധിക്കും.



ആർഎൻഎ വാക്സിനുകൾ പെട്ടെന്നും എളുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. വൈറസിന്റെ ജനിതകശ്രേണി മാത്രം ലാബിന് ലഭ്യമായാൽ മതി. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്സിനും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.



മറ്റൊന്ന് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിനുകളാണ്. ഇവ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കില്ല. ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപദ്രവകാരികളായ ജീനുകളെ തിരിച്ചറിയും. ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇവ നിർമിക്കുന്നത്.



‘സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അവ പരാജയപ്പെടാം, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.’ അഡൽജ പറയുന്നു.



ആർഎൻഎ വാക്സിനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന കാര്യം അറിയില്ല, എന്തൊക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയില്ല.



മുൻപ് 2017–ലും സീൻ ഡോയ്‍ൽ എബോള വാക്സിൻ ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യവർഷ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു സീൻ.

‘പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടായ ഭയം ഞാൻ ഓർമിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, ഈ രോഗം ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് പോകുമോ , ലോകത്തെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്കു പടരുമോ എന്നായിരുന്നു ഭയം’ – സീൻ പറയുന്നു.

വലിയൊരു നൻമയ്ക്കു വേണ്ടി തന്നെപ്പോലുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കിയേ മതിയാകൂ എന്ന് സീനിന് അറിയാം.



‘കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അവരെല്ലാം എന്താണ് പാർശ്വഫലം എന്നുപോലും അറിയാത്ത ഒരു പരീക്ഷണ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയിലാണ്. എന്നാൽ അവർ തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു’ – സീൻ പറയുന്നു.



