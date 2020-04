അണുനശീകരണത്തിനു പുതിയ മാർഗം; എൻ95 മാസ്കുകൾ 20 തവണ പുനരുപയോഗിക്കാം

കോവിഡ്–19 പകർച്ചവ്യാധിയെത്തുടർന്ന് പിപിഇ(Personal protective equipment)കൾക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനിടയിൽ യുഎസിലെ സർജൻമാർ എൻ95 മാസ്കുകൾ അണുനശീകരണം നടത്തി പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തി. ഇതുവഴി ഇരുപതു തവണ വരെ മാസ്കുകൾ പുനരുപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു കഴിയും.

വാഷിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സെന്റ് ലൂയിസ് ഹെൽത് കെയർ സിസ്റ്റവുമായി ചേർന്നാണ് ബാഷ്പീകരിച്ച ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ അണുനാശക പ്രക്രിയ വികസിപ്പിച്ചത്. ഹൈഡ്രജനും ജലവും ചേർന്ന ഒരു രാസസംയുക്തമാണ്(H2O2) ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്.



യുഎസിലെ ബാൺസ് ജ്യൂയിഷ് ആശുപത്രിയും മറ്റു രണ്ട് ആശുപത്രികളും ഈ പദ്ധതി പരീക്ഷിച്ചു. എൻ95 മാസ്കുകളിലെ അണുക്കളെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നശിപ്പിക്കാനാകും. എന്നാൽ മാസ്ക് ധരിച്ച ആൾ മാത്രമേ അതേ മാസ്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാവൂ എന്ന് ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോളജ് ഓഫ് സുജൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു.



ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാഥമിക പരിഗണനയെന്നും കോവിഡ് 19 രോഗികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതാണെന്നും പഠനത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ലീഡറായ ആൻഡ്രൂ പിയേഴ്സ് പറയുന്നു.



ഓരോ തവണയും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത മാസ്ക് അതേ വ്യക്തിക്കുതന്നെ തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഷെയ്ന എക്ഹൗസ് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും അണുനശീകരണം നടത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.



ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ അവരുടെ എൻ95 മാസ്ക് ഊരി യൂട്ടിലിറ്റി റൂമിലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പൗച്ചിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് പോളി എഥിലീൻ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണിത്.



പൗച്ചിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര്, ഐഡി നമ്പർ, ആശുപത്രി, വിഭാഗം, യൂണിറ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവ എഴുതി ബിന്നിൽ ഇടുന്നു.



മതിയായ സുരക്ഷയോടെ ഒരാൾ ഈ ബിൻ ദിവസം രണ്ടുപ്രാവശ്യം ശേഖരിക്കും. ഇത് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡിസ്ഇൻഫെക്‌ഷൻ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നാലു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ മുറി നിർമിച്ചത്.

ഈ പൗച്ചുകൾ, ശ്വാസമേൽക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരത്തക്കവണ്ണം അടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേപ്പർ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാതകം മുറി മുഴുവൻ നിറയ്ക്കുന്നു. നാലര മണിക്കൂറത്തെ അണുനാശക പ്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം മാസ്കുകളുടെ ഈ അടുക്കിനെ മാറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കു മാറ്റുന്നു. അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നീക്കാനുള്ള ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സെൻസറുകൾ പൂജ്യം റീഡിങ് കാണിക്കുന്നതുവരെ മാസ്കുകൾ അവിടെതുടരും.

അണുനാശക പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായശേഷം അതാതു യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഈ പൗച്ച് എത്തുന്നു. ഇതിന് ഏതാണ്ട് ഏഴു മണിക്കൂർ എടുക്കും.



20 തവണയിലധികം അണുനശീകരണം നടത്തി മാസ്കുകൾ പുനരുപയോഗിക്കാം. ഇതുവഴി ജോലിക്കാർക്ക് മൂന്നാഴ്ച വരെ ഒരേ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

മുൻപ് ഒതു തവണ ധരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ന എൻ95 മാസ്കുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

