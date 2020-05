ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാത്ത കോവിഡ് 19ന്റെ വാഹകരാകുമോ നിങ്ങൾ?

മിക്ക ആളുകൾക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് അവർപോലും അറിയാതെയാണ്. ചുമ, പനി മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമാക്കാത്തവർ രോഗികളാകുന്നു.

വിർജീനിയൻ സർവകലാശാലയിലെ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ദനും മെഡിസിൻ ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി പ്രൊഫസറുമായ വില്യം പെട്രി, കോവിഡ് 19ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതും പ്രകടമാകാത്തതുമായതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു.



ഒരു വ്യക്തി താനറിയാതെതന്നെ രോഗം പരത്തുമ്പോൾ?



യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കാതെ ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. 'ടൈഫോയ്ഡ് മേരി' ആണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം. 1900–ന്റെ ആദ്യം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞതിനാൽ നിരവധി ആളുകളിലേക്ക് ടൈഫോയ്ഡ് പനി രോഗബാധിതരിൽ നിന്നു പരന്നു.



മിക്ക അണുബാധകളും ആ വ്യക്തി അറിയുക പോലും ചെയ്യാതെ ശരീരംതന്നെ പോരാടുന്നതായി പെട്രിയും സംഘവും കണ്ടു. Cryptosporidia എന്ന പരാദത്തിന്റെ അണുബാധ കുട്ടികളെ ബാധിച്ചപ്പോൾ(അതിസാരത്തിനു കാരണമാകുന്ന പരാദം) അതിൽ പകുതിപ്പേരും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല.

ഫ്ലൂവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അണുബാധയുടെ അഞ്ചു മുതൽ 25 ശതമാനവും ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നതെന്നു കണക്കാക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ യാഥാർഥത്തിൽ ഒരു അണുബാധയ്ക്കെതിരെ പൊരുതുന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലമാണ്. രോഗപ്രതിരോധവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ചില കേസുകൾ പ്രീസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കണക്കാക്കും.

തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത്?



കൊറോണ വൈറസ് രോഗിയുടെ ചുമ, തുമ്മൽ ഇവയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന തുള്ളികളിൽ നിന്നും എല്ലാവരും സംരക്ഷണം തേടണം. അതാണ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിർദേശിക്കാൻ കാരണം.



എന്നാൽ വൈറസ് സാധാരണ ഉഛ്വാസത്തിലൂടെയും പകരാം. വൈറസ് അടങ്ങിയ ചെറിയ തുള്ളികളിലൂടെ ഇവ പകരും. ഒരു സാധാരണ ശ്വാസംതന്നെ വൈറസിനെ ഏതാനും അടിയോ അതിലധികമോ ദൂരം വ്യാപിപ്പിക്കും.



അണുബധ വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വൈറസ് വ്യാപിക്കാം. ഉദാഹരണമായി വാതിൽപ്പിടി, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സഞ്ചി. ഇവയെല്ലാം മലിനമാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെ രോഗം പകരാം.



ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം രോഗം പരത്താം?



കോവി‍ഡ് 19 ബാധിച്ച ഒരാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്ന തോന്നുമെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പടർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



ശ്വസനസ്രവങ്ങളിൽ കൂടിയ അളവിൽ വൈറസിന്റെ സാനിധ്യമുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കും മുൻപുള്ള സമയത്ത് ആണിത്. ഇത് ഒരാഴ്ചയിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കാം. കോവിഡ് 19ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ പനിയും ചുമയും ആരംഭിക്കുന്നതിനും ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ആഴ്ചകൾ മുൻപു വരെയുള്ള പ്രീസിംപ്റ്റമാറ്റിക് പീരീഡിൽതന്നെ വൈറസ് സാനിധ്യം ഉണ്ടാകും.



ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെതന്നെ ആളുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം.



ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത അണുബാധയ്ക്കു ശേഷവും സാർസ് കോവ്–2നെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡികൾ രക്തത്തിൽ കാണുമോ?



കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് സുഖം പ്രാപിച്ച മിക്ക ആളുകളിലും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്തവരിൽപ്പോലും ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാവും. മറ്റു വൈറസ് ബാധകളിലെന്നതു പോലെ വീണ്ടും അണുബാധ ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ആന്റിബോഡികൾക്കാകും.



എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നിനും ഉറപ്പില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.



ഉദാഹരണം പറയാം. വാഷിങ്ടണിലെ ഒരു നഴ്സിങ് ഹോമിൽ ധാരാളം രോഗികൾ വന്നു. 23 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി. അതിൽ 10 പേർക്ക് നേരത്തേതന്നെ രോഗമുള്ളവരായിരുന്നു. 10 പേർകൂടി ക്രമേണ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. എന്നാൽ പോസിറ്റീവായി കണ്ട മൂന്നു പേർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതേയില്ല.



ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 397 പേരെ പരിശോധിച്ചു. ഇവരിൽ 36 ശതമാനവും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇവരിലാർക്കുംതന്നെ ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു.



കോവിഡ് പോസിറ്റവായിക്കണ്ട് വുഹാനിൽ നിന്ന് ചൈന മാറ്റിയ ജപ്പാൻ പൗരൻമാരിൽ 30 ശതമാനം പേരും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നില്ല



ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരു തമ്മിൽ രോഗം പരത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാംപിളുകളിൽ എത്രമാത്രം വൈറസ് ഉണ്ടെന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പകർച്ചയുടെ തോതും.



യുഎസിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആന്റിബോഡി സെറോസർവേകൾ നടക്കുകയാണ്. 10 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ രോഗബാധിതർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടമായിരുന്നില്ല.



ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാത്ത (Asymptomatic) SARS COV-2 അണുബാധ വളരെ സാധാരണമാണെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് ഈ മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു.



