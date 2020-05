കോവിഡ് മഹാമാരി രണ്ടു വർഷംവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും: യുഎസ് വിദഗ്ധർ

കോവിഡ് മഹാമാരി 2022 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫെ‌‌ക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പോളിസി(CIDRAP) യിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് മനുഷ്യജനസംഖ്യയിൽ 60 മുതൽ 70 ശതമാനംവരെ ആളുകൾക്ക് വൈറസിനെതിരെ രോഗപ്രതിരോധശക്തി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കോവിഡ് 19 അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇതിന് 18 മുതൽ 24 മാസം വരെ എടുക്കും.



കോറോണവൈറസിന്റെ പുരോഗതി മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്നും ഈ ശൈത്യകാലത്തെ രണ്ടാംവരവ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

CIDRAP ഡയറക്ടറായ മൈക്കിൾ ഓസ്റ്റർഹോമും സംഘവും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ വിവിധതരം മാതൃകകൾ പരിശോധിച്ചു. കോവിഡ് 19 ആളുകളിൽ എത്രമാത്രം വ്യാപിക്കുമെന്നും പരിശോധിച്ചു.



ലോകമെമ്പാടും 500 ദശലക്ഷം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ 1918–ലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസയുമായി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടു.



ഇൻഫ്ലുവൻസയും കോവിഡ് 19ഉം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കാത്തവരിൽ നിന്നുപോലും വൈറസ് പകരും. ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന പകർച്ചവ്യാധി മാതൃകയാക്കാമെങ്കിലും കോവിഡ് 19ന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടെന്ന് വിദഗ്ദർക്കു പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുന്നതല്ല.



ഫ്ലുവിനെക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നതാണിതിനു കാരണം. കൊറോണ വൈറസ് ശരാശരി മുതൽ രണ്ടര വരെ പുതിയ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു. വൈറസിന്റെ RO വാല്യു ആണിത്. എന്നാൽ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ RO വാല്യു 1.3 ആണ്.



ഭാവിയെന്തായിരിക്കുമെന്നോ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നോ കൃത്യമായി പറയാനാവില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



കൊറോണവൈറസിന്റെ ആദ്യ അലയൊലികൾ അവസാനിച്ച ശേഷം അടുത്തതെന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഓസ്റ്റെർ ഹോമിന്റെ സംഘം നിരത്തുന്നത്.



1. തുടർച്ചയായ ചെറുതരംഗങ്ങൾ



കോവിഡ് 19ന്റെ ആദ്യ കടന്നുവരവിനെ പിന്തുടർന്ന് ഈ വേനൽക്കാലമത്രയും തുടർച്ചയായ ചെറുതരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇത് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ബാധിക്കുകയും ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വർഷംവരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷേ ചിലപ്പോൾ 2021–ലായിരിക്കും ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകുക. ചില ഭൗമ മേഖലകളിൽ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ചെറിയഅലകളുടെ ദൈർഘ്യം. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കടകളുൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകവഴി ഇവയുടെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാം.

2. രണ്ടാമത്തെയും ശക്തവുമായ വരവ്



മൂന്നു രംഗങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെയാകും ഏറ്റവും ശക്തമായതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2020–ലെ ശരത്കാലത്തോടെയോ ശീതകാലത്തോടെയോ രണ്ടാംവരവ് ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് 2021–ൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചെറിയ അലകളും ഉണ്ടാകും.



1918–ലെ സ്പാനിഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ മഹാമാരിയും 2009–ലെ എച്ച്‌വൺഎൻവണും വന്നപ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്.

യുഎസും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ലോക്ഡൗൺ ഉൾപ്പടെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ ഈ രണ്ടാംവരവിലും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. സംസ്ഥനങ്ങളും പ്രവിശ്യകളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം ഏറ്റവും മോശമായേക്കാവുന്ന ഈ രണ്ടാംഘട്ടത്തിനായി തയാറെടുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

3. രോഗവ്യാപനം സാവധാനത്തിലാകും



അവസാനത്തെ സാധ്യത നിർദേശിക്കുന്നത്, കൊറോണ വൈറസിന് ആദ്യ അലകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ്. വരും മാസങ്ങളിൽ കോവിഡ് 19 മഹാമാരി വളരെ സാവധാനം മാത്രം വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു മാറും. ഇപ്പോഴുള്ളവയും പുതിയ കേസുകളും വളരെ പതുക്കെമാത്രം വരുന്ന ഒന്നായി മറും.



പണ്ടുണ്ടായ ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് 19ന് അങ്ങനെയൊരു ഘട്ടം ഉണടാകും എന്നാണ് വിദഗ്ദരുടെ വിലയിരുത്തൽ.



പുതിയ കേസുകളും മരണങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായാലും ലോക്ഡൗൺ വേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് ഈ സാധ്യത അർഥമാക്കുന്നത്.



ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ മൂന്നു സാധ്യതകളെയും സ്വാധീനിക്കാനാകും.



എന്നാൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഒരു വാക്സിന് നൽകാവുന്ന സഹായം എന്നത് ഏറെ അകലെയാണ്. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 2021–ൽ ആണ്– റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.



വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അതിന് എത്ര കാലത്തെ താമസം ഉണ്ടാകുമെന്നറിയില്ലെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



English Summary: The coronavirus pandemic could last up to 2 years, according to US experts