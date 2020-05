കോവിഡ് രോഗികളിലെ പുതിയ ലക്ഷണം; ഇത് സങ്കീർണമെന്ന് വിദഗ്ദർ

ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് 19 നെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. സാധാരണയായി രോഗബാധയുള്ള ആള്‍ക്ക് പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണം പനിയും ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും മറ്റുമാണ്. ഈ അടുത്തായി മണവും രുചിയും അറിയാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കൂടി കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണമായി അമേരിക്കയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.



എന്നാല്‍ കോവി‍ഡ് രോഗികളില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടുവരാത്ത പുതിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഡോക്ടർമാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍."happy hypoxia" എന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ കൊറോണ രോഗികളില്‍ കണ്ടു വരുന്നത്. ശരീരകോശങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹൈപോക്സിയ എന്നു പറയുന്നത്.



ബ്രിട്ടീഷ് ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് അനസ്തീസിയയില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഓക്സിജൻ ലെവൽ 93 ശതമാനത്തിൽ താഴെവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപോക്സിയ. കോവിഡ് രോഗികളില്‍ ഇത് എണ്‍പതും എഴുപതും വരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിലരില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവല്‍ ആയ അമ്പതു വരെ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.



English Summary: Diagnosis of Covid-19 patients further complicated by unusual happy hypoxia phenomenon