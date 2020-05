ദുബായിലെ കോവിഡ് അനുഭവം; കോവിഡ് ബാധിച്ച ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ പറയുന്നു

ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലെ നൂൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് 23 ദിവസത്തെ വെന്റിലേറ്റർ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു മലയാളിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും ഒപ്പം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായപ്പോൾ ഏയ് കോവിഡ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന റിസൽട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സംഭവവും പറയുകയാണ് ദുബായിൽ ഡോക്ടർമാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വർമയും ഭാര്യ ഗീതാ നായരും.

'ഒരു കൊറോണക്കാല ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ



മണലാരണ്യത്തിലെ വാരാന്ത്യങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിലേക്കായി, രാത്രിയിൽ നടത്തുന്ന "അൺവൈൻഡിങ്ങ് " പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട "ടച്ചിംഗ്സ് & മെയ്ൻ കോഴ്സ് " നെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരണമുറിയിലെ സോഫയിൽ പതുക്കെയൊന്ന് (മൂരിയില്ലാതെ) നിവർന്ന് കിടന്നു... പതിയെ എഴുന്നേറ്റു വന്ന് ടീപ്പോയിൽ വച്ച ചൂടു ചായ മൊത്തി, വീണ്ടും ചുഴിഞ്ഞാലോചിച്ചു.



"പാരഗൺ" വേണോ "ആരാമം" മതിയോ?

കൺഫ്യൂഷൻ നീണ്ടില്ല, ചിന്തയുടെ നാടയെ മുറിച്ചു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ചിലച്ചു. നോക്കിയപ്പോൾ നസീറാണ്. ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സു മുതലുള്ള എന്റെ സഹപാഠി, യൂറോളജിസ്റ്റ്, "ചഡ്ഡി ദോസ്ത്" എന്ന ഹിന്ദിക്കാരന്റെ പ്രയോഗത്തിന്റെ അളവിനകത്ത് ലേശം പോലും alteration ഇല്ലാതെ തന്നെ സുഗമമായി ഫിറ്റാകുന്നവൻ.

"എന്താടാ ഈ നേരത്ത്? ഇന്ന് ഈവനിങ് ഒപി ഇല്ലേ? മണി ആറായല്ലോ" ഞാൻ വളരെ കാഷ്വൽ ആയ ഒരു ടോണിൽ കുശലപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

"ഹേയ്, ഇന്ന് പോയില്ല. കൊറോണ പ്രമാണിച്ച് ഒപി ടൈമും ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്യാ. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം പോയാൽ മതി. അതും ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ. തിയേറ്ററിലും കേസ് കുറവാ..."

അവന്റെ സ്വരത്തിൽ മടുപ്പിന്റെ നിഴലാട്ടവും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കൈ തരിക്കുന്ന ഒരു സർജന്റെ അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.

" ഹൈ! അത് ബെസ്റ്റല്ലേ...ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് നല്ലതല്ലേ? നീയൊന്ന് ശ്വാസം വിടറാ.. ഇന്നിപ്പൊ ഏപ്രിൽ 2.. മാസം തൊടങ്ങീതല്ലേള്ളൂ... സമയണ്ട്റാ...." അവന്റെ അക്ഷമ വകവയ്ക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു.

"അതേയ്... ഞാൻ വിളിച്ചത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാ... മ്മടെ ശശി ല്യേ... ഗുളികൻ... അവന്റെ ഒരു കസിൻ മ്മടെ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ER -ൽ കെടക്ക്ണ്ട് ഇപ്പൊ... രണ്ടാഴ്ച്യായിട്ട് ചെറിയ പനി, ചുമ ഒക്കെയായിട്ട് പല ക്ലിനിക്ക്കൾ കറങ്ങി ഇന്നലെ ആസ്പത്രീ ചെന്നപ്പോ നല്ല Breathing Difficulty ണ്ട്.. കൊറോണേ ടെ സ്വാബ് എടുത്തു, റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്യ...പുള്ളി ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ മാസ്കിൽ കഷ്ടി 95% ഒക്കെ Saturation maintain ചെയ്യ്ണ് ണ്ട്... He needs admission.. ഇവിട്യാച്ചാൽ ഒരു ബെഡ്ഡും ഇല്യ...ER full, കൊറോണ വാർഡിലെ 15 ബെഡ്ഡും ഫുള്‍, ഐസിയുവി ലെ എല്ലാ വെന്റിലേറ്ററും Occupied... ഇവര് ഇയാളെ ഐവി പാരസെറ്റമോളും, ഒരു ഡോസ് ഐവി ആന്റിബയോട്ടിക്കും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള ലൈനിലാ... അല്ല, അവരേം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്യ... ഒരു suspected Corona പോസിറ്റീവിനെ ER ൽ എത്ര നേരം ന്ന് വച്ചിട്ടാ കെടത്താ? ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഒരാളും വില്ലിങ്ങല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആൾക്കാർ ഒരു വീക്കെൻഡ് മൂഡിലാവുമ്പോ.....



നിന്റെ ആസ്പത്രീല് വല്ല രക്ഷേം ണ്ടാവ്വോ?"

നീണ്ട വിവരണത്തിലെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ചവച്ചരച്ച്, ദഹിപ്പിച്ച്, സത്താക്കിയെങ്കിലും, ഒടുവിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ ഞാൻ കുഴങ്ങി...



പ്ലാറ്റിനവും ഗോൾഡും മാത്രം ഇൻഷ്വറൻസ് കാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ "ഖര ദ്രവ്യം" (Hard Cash എന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ) കൊടുത്തു നടത്തേണ്ട പരുവത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശുപത്രിയാണത്. അമ്പതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും ദിർഹം ചെലവിൽ (ഏതാണ്ട് 10-12 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ ഉറുപ്പിക) Total Body Lift, BBA (MBA യുടെ അനിയനാണ് ഇത് എന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി - ഇത് Brazilian Buttock Augmentation എന്ന നിതംബവർധിനി ശസ്ത്രക്രിയ ആകുന്നു.) എന്നിവ ചെയ്ത് സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഇടം! ആകെയുള്ള 60 ബെഡ്ഡിൽ അഞ്ചോ ആറോ മാത്രം കൊറോണയ്ക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ആതുരാലയം.

" നോക്കാം നസീറേ... എന്റെ ആശുപത്രീടെ ഒരു ലൈൻ നെനക്കറിയാല്ലോ... എനിക്ക് വല്യ പ്രതീക്ഷ ല്യ ട്ടാ... നിന്നോടായതോണ്ട് പറയാല്ലോ"... തിക്ത സത്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫോണിലൂടെ അവന്റെ ചെവിയിലേയ്ക്ക് തികട്ടി!



"ഉവ്വ്... മനസ്സിലായി... പക്ഷേ, He is a deserving candidate.. Diabetic ആണ്... നല്ല breathing difficulty ണ്ട്.. ഇവ്ട്ന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാപ്പിന്നെ പുള്ളി നാളെ നേരം വെളുപ്പിയ്ക്കും ന്ന് തോന്ന്ണില്യ... നീയൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്ക് "

" ശരീടാ, ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കീട്ട് തിരിച്ച് വിളിയ്ക്കാം..."

കോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനോർത്തു... എവിടുന്ന് കിട്ടാനാണ് ഒരു ഐസൊലേഷൻ ബെഡ്? അതും with ventilator & on a Thursday evening?

എന്തായാലും നഴ്സിങ് സൂപ്പർവൈസറിനെ വിളിച്ചു നോക്കാം..

ആറിയ ചായ ഒറ്റ വീർപ്പിന് കേറ്റി ഞാൻ ഫോണുമായുള്ള മൽപ്പിടുത്തമാരംഭിച്ചു.

സൂപ്പർവൈസർ - പൾമണോളജിസ്റ്റ് - മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കിളിമാസ് കളിച്ചു. ഒടുവിൽ പച്ച കത്തി.

അത്ര ക്രിട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ 3rd Floor ലെ Isolation Bed (with Negative Pressure Ventilation) with Ventilator തരാമെന്ന്.

സ്വന്തമായുള്ള രണ്ടു കൈയ്യും, നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കാൻ വച്ചിരുന്ന ''അറ്റകൈയ്യും" ചേർത്ത് മൂന്ന് കയ്യും നീട്ടി ഞാനാ ഓഫർ സ്വീകരിച്ചു.

ഇതിനിടയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ നസീറിന്റെ വിളികൾക്ക് ഈ ശുഭവാർത്തയുടെ സുഗന്ധം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരികെ വിളിച്ചു.

കടിഞ്ഞാൺ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം, ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികളെ വെട്ടിച്ചു കൊണ്ട്, കുതിച്ചോടി മണി എട്ടരയാക്കി.

8.45 pm: ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി, ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് എന്നിവ എന്റെ ആശുപത്രിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് എന്ന "ഇഞ്ചൻ " സ്റ്റാർട്ടാവൂ എന്ന സ്റ്റാർട്ട്ലിങ് മെസേജ് പെട്ടെന്നു തന്നെ കിട്ടി..



വാട്ട്സാപ്പിന് സ്തോത്രം! ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ER Medical Officer, നസീർ, ഞാൻ, Nursing Supervisor എന്ന ചതുർഭുജത്തിലെ വാട്ട്സാപ്പ് കളിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ വേണ്ട രേഖകളെല്ലാം തന്നെ എത്തേണ്ടയിടത്ത് എത്തി.

9pm: കഴിയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി "ഒരു പുല്ലും" കിട്ടില്ല, ഞാനൊട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നില്ല എന്ന ഭീഷണി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടതിനെ തുടർന്ന്, ഞാൻ "പാറയിൽ ഗോവിന്ദൻ" നടത്തുന്ന"പാരഗൺ" വിളിച്ച് സസ്യ, അണ്ഡ, കുക്കുടമാംസ സമ്മിശ്രമായ ഓർഡർ പ്ലേയ്സ് ചെയ്തു കാത്തിരുന്നു.



9.30 pm: ട്രെഡ്മില്ലിലെ കസർത്ത് വേണ്ടെന്ന്‌വച്ച് ഫോളോഅപ് ഫോൺ വിളികൾ തുടർന്നു. ചെവി ചൂടാവുകയും ഫോണിലെ സാംസങ് എന്ന മുദ്ര ചെവിയിൽ പതിയുകയും ചെയ്യും എന്നായപ്പോൾ, കാതിന് കുളിർമ നൽകാനായി ചില പഴയ പാട്ടുകൾ കേട്ടു. ശേഷം, കുളിച്ച്, നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനായി കാതുകൾ ഫ്രെഷ് ആക്കി വച്ചു.



10.00 pm: ഭക്ഷണം വന്നു.. രണ്ടാമത്തെ പെഗ്ഗിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബും വീണു.. സദ് വാർത്ത മാത്രം വന്നില്ല.



10.30 pm: ഡ്യൂട്ടി അനസ്തീസ്റ്റ് ഡോ.ഷെറീഫിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശട്ടം കെട്ടി. പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾER -ൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നും, മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ എത്തിയാൽ വേണ്ടത് ചെയ്തതിനു ശേഷം തിരിച്ച് വിളിക്കാമെന്നും ഷെരീഫ് ഉറപ്പു തന്നു.



11.30 pm: Full PPE യുടെ അകമ്പടിയോടെ ഷെരീഫ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് മനോജിന്റെ ശ്വാസനാളത്തിൽ No: 8 ന്റെ കുഴലിറക്കി, വെന്റിലേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചു, പോർട്ടബ്ൾ മെഷീനുപയോഗിച്ച് എടുത്ത ശ്വാസകോശത്തിന്റെ എക്സ്റേ ന്യൂമോണിയയുടെ അതിപ്രസരത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് "വെളുക്കെ" ചിരിച്ചു നിന്നു. രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്ന Saturation, വെന്റിലേറ്റർ വഴി 100% ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും, തൊണ്ണൂറുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പരുങ്ങിയും പകച്ചും നിന്നു. ഷെരീഫിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ അസ്വസ്ഥതയോടെതന്നെ കോൾ കട്ട്ചെയ്തു.



ഉറങ്ങാൻ കള്ള് ഇനി വേറെ കുടിക്കണം എന്ന കണ്ടീഷനായി. രാത്രി ഏറെ വൈകും വരെ കുമാരി നിദ്ര ബെഡ്റൂമിന്റെ വാതിലിന് വെളിയിൽത്തന്നെ നാണിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴോ വന്ന്, എന്നെ വാരിപ്പുണർന്ന് ഉറക്കിയെന്ന് രാവിലെ ഭാര്യ പറയുന്നതു കേട്ടു.



ഏപ്രിൽ 3: മനോജ് ക്രിട്ടിക്കലായിത്തന്നെ തുടരുന്നു.. "ഗുളികരാമൻ ", "ഗുളികൻ ", "ഗുളി" എന്നിങ്ങനെ ക്രമേണ ലോപിച്ച പേരുകളുള്ള ശശികുമാർ എന്ന എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും അബുദാബി ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജനുമായ ശശിയുടെ നമ്പറുമായി ഹോട്ട്‍ലൈൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മനോജിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺമക്കളും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബ്രിസ്ബേനിലാണ്. അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും തൃശ്ശൂരിലും മുംബൈയിലും.



ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴയുന്ന കൊതുമ്പുവള്ളം ആളില്ലാത്ത ദ്വീപിൽ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയ അവസ്ഥ. എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് (എഞ്ചിനീയറിങ് വിങ്ങ്) ആയ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇനിയങ്ങോട്ട് ആഴ്ചകളോളവും പരിസരബോധമില്ലാത്ത "ഔഷധകൃത സുഷുപ്തി " എന്ന "Drug Induced Sleep" ൽ ആയിരിക്കും - ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ...ഞാനോർത്തു.



April 4: "എന്താ മറിയാമ്മേ ഓൺലൈൻ കുർബാനയാണോ?" ഓശാന ഞായർ പ്രമാണിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാത്രി മൊബൈലിൽ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മറിയാമ്മ സിസ്റ്ററിനെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു...



"ഓ! എന്തോ പറയാനാ ഡോക്ടറേ... ഇത്തവണ എല്ലാം ഇങ്ങനൊക്കെയേ നടക്കത്തൊള്ളൂ... കുരിശിന്റെ വഴീം, ഓശാന ഞായറും, ഉയിർപ്പ് പെരുന്നാളുമെല്ലാം..." തള്ളി വന്ന ചുമ അടക്കിക്കൊണ്ട് മറിയാമ്മ തുടർന്നു..

"കൊറച്ച് ദെവസമായി ഞാനിന്ന് ഇച്ചരെ നെബുലൈസ് ചെയ്താരുന്നു, രണ്ട് ദെവസം മുന്നേ അസിത്രോമൈസിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.. ഇപ്പൊ ഒരാശ്വാസമൊക്കെയൊണ്ട് "..

"സൂക്ഷിയ്ക്കണം, വല്ലാത്ത സമയമാണ് " ഞാൻ ഒരു "Word of caution" വച്ചു നീട്ടി... മറിയാമ്മ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അമർത്തി മൂളി. Nurses' station ന്റെ "അങ്ങേപ്രേം ഇങ്ങേപ്രേം" നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു.

മനോജ് സുഷുപ്തിയിൽത്തന്നെ... ആന്റിവൈറൽ മരുന്നായ Favipiravir 1600 mg തുടങ്ങിയത്രേ. കൂടാതെ Azithromycin, Hydroxychlroquine, Insulin, Nasal Tube feeding, Urinary Catheter എന്നിവയുടെ അകമ്പടി വേറെയും!

April 5-7: മനോജ് തഥൈവ..

മറിയാമ്മയുടെ ചേച്ചി - മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സ് - കൊറോണ പോസിറ്റീവ്. മറിയാമ്മ കോൺടാക്റ്റ് ട്രേയ്സിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ടെസ്റ്റ് എടുത്തു, റിസൽട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ചെറുതായി ഒരു "അരുതായ്കയും" "മേലുകായ് വും" ഉള്ള പോലെ. " ഒരുത്തനെത്തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്നു തോന്നും" എന്ന സിദ്ധാന്തം വിഴുങ്ങി ചൂടുവെള്ളവും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി...

April 8: മറിയാമ്മയുടെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ്ങ്... മനോജിന്റെ നില വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടരുന്നു. കറിക്ക് കടുകു വറുത്താൽ ഓടിനടന്ന് തുമ്മുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുമ്മുന്നില്ല, കാപ്പി ഒരു നിർഗുണപാനീയവും സോപ്പ് ഒരു വഴുവഴുപ്പൻ കട്ടയുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു.



April 9: മനോജിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ എക്സ്റേയിൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 80% ഓക്സിജനിൽ 100% Saturation ഉണ്ടത്രേ. ഭാഗ്യം!



രണ്ടു കോശങ്ങൾ നിറയെ ശ്വാസം വീർപ്പിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത ഞാൻ, ട്രെഡ്മില്ലിൽ കസർത്ത് നടത്തി, "ഒരു പുല്ലുമില്ല" എന്ന് സ്വയം ഉറപ്പു വരുത്തിയും തെളിയിച്ചും അഹങ്കരിച്ചു. ഗന്ധാനുഭൂതികൾ അപ്പോഴും മൂക്കിന് അന്യമായിത്തുടർന്നു. എന്നാൽപ്പിന്നെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ഭാര്യയുടെ ഓർമപ്പെടുത്തലിനെ ഞാൻ ഒരു പതോളജിസ്റ്റിന്റെ അമിതാവേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭംഗിയായി പുച്ഛിച്ച് തളളി.

Anosmia അഥവാ Absence of Smell എന്ന കൊറോണയുടെ ലക്ഷണത്തെ ഞാൻ പ്രിയതമയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അശരീരിയുണ്ടായി... നിരുപാധികം ഞാനടങ്ങി! വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയുടെ പതിവ് തെറ്റിയ്ക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് മാത്രം കരുതി, കോഞ്ഞ്യാക്കിൽ ദശമൂലാരിഷ്ടം ചേർത്ത് കഴിച്ച് "ആയുർവേദപരമായി" ഉറങ്ങി!

April 10: വെള്ളിയാഴ്ച... മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസുമിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന് എടിഎമ്മിൽ പോയി, കാശെടുത്തു. വെയിലിന് ചൂട്, നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കിതപ്പ്, പനിയില്ലെങ്കിലും പനി പോലെ...



April 11: രാവിലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ER -ൽ പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ടെപറേച്ചർ എല്ലാം നോക്കി. മൂക്കിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപന്തം കുത്തിക്കേറ്റി സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടിയും നടത്തി! രണ്ടു ദിവസമെടുക്കുമത്രേ റിപ്പോർട്ട് വരാൻ. മനോജ് ബെറ്റർ ആണ്. നൂറോളം കിലോ തൂക്കമുള്ള അയാൾ ഉറക്കമരുന്നുകളെ അതിജീവിച്ച്, ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നഴ്സുമാർ റിപ്പോർട്ട് തന്നു. അത്രയും നന്ന്... ചില യുദ്ധങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ നാന്ദികളാണ്.



മറിയാമ്മ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണത്രേ!



April 12 & 13: എന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്നെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു. മനോജ്, ഡ്രിപ്പിന്റെ ട്യൂബും മൂക്കിലൂടെയുള്ള ട്യൂബും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിച്ചിളക്കിയത്രേ. ഓക്സിജന്റെ ശതമാനം വളരെ കുറഞ്ഞു പോലും. ശ്വാസനാളത്തിലെ ട്യൂബിൽ നിറയെ കഫവും സ്രവങ്ങളും വന്ന് അടയുന്നു.



എതിരെയുള്ള ഫ്ലാറ്റിലെ തമിഴൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ടും വച്ചു - "നെഞ്ചുക്കുൾ പെയ്തിടും മാമഴൈ "....

April 14: കണിവെള്ളരിയും കൊന്നപ്പൂവുമില്ലാതെ കണി കണ്ടു. മനസ്സിന്റെ എഫ്എം സ്റ്റേഷൻ "കണ്ടു, കണ്ടു, കണ്ടില്ല" എന്ന പാട്ട് ഉടനടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.



തൃശ്ശൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ പത്തൻസ് റസ്റ്ററൻന്റിന്റെ ദുബായ് ശാഖയായ "പത്തൻസ് സ്വാമീസ് റസ്റ്ററന്റിൽ " വിളിച്ച് വിഷുസദ്യ ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരേർപ്പാട് ഇത്തവണ ഇല്ലെന്നും, രണ്ട് സാദാ ഊണ്; അതും "മോട്ടാ റൈസ്" (ചമ്പാവരിയുടെ അപരനാമം) ഇല്ലാതെ, പച്ചരിയോടു കൂടെ കൊടുത്തയയ്ക്കാമെന്നും സ്വാമിയവർകൾ.

ഊണു കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു.

ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ്....

വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ തേനൊലിയിലൂടെ വിഷുഫലം ഒഴുകി... ''Dr. Varma, PCR positive"...

ഒരു സെറ്റ് ഊണ് രണ്ടാക്കി, കഴിച്ചൂന്ന് വരുത്തി ഭാര്യാ സമേതനായി ആശുപത്രി പൂകി. രണ്ടു പേർക്കുമായി, വീണ്ടും മൂക്കിലെ പന്തവും, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും നെഞ്ചിന്റെ എക്സ്റേയും ചെയ്തു. ശ്വാസകോശങ്ങൾ കറുത്തു തന്നെയിരിക്കുന്നു. യുദ്ധസന്നദ്ധത വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് IgM ആന്റിബോഡി അങ്ങ് കൊമ്പത്താണിരിപ്പ്!

"14 ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നോളാമേ" എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത Home Quarantine എഴുതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ER ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു.

HydroxychIoroquine ന്റെ ഓരോ പൊതിയും തന്നു കൊണ്ട്, ശ്വാസതടസ്സമോ പനിക്കൂടുതലോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ അമാന്തിക്കരുത് എന്ന താക്കീതും പിറകേ വന്നു! മനോജിന് എന്തു പറ്റിയോ ആവോ? No news is good news എന്ന പാശ്ചാത്യന്റെ തിയറിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആശ്വസിച്ചു. വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രി ഏഴുമണിയായി. കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായതിൽ ആശ്വസിച്ച് ഞാൻ നെടുവീർപ്പിട്ടപ്പോൾ ശ്രീമതി വികാരാധീനയായി, മുള കീറുമ്പോലെ ഭേഷായി വലിയ വായിൽ കരഞ്ഞു.

രാത്രിയോടെ എന്റെ മൂക്ക് തുറന്നു... അവളുടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞു...

April 15-19: ലവളും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് 15–ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അറിയിപ്പ് വന്നു. കൊറോണ എന്ന മനോഹരമായ മഴവില്ലിന്റെ വയലറ്റ് ആന്‍ഡ് ഇൻഡിഗോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും, ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് സോണുകളിൽ മനോജും മേഞ്ഞു നടന്നു. മനോജ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ, ബ്ലഡിന്റെ പിഎച്ച് എന്നിവ വച്ച് പാമ്പും കോണിയും കളിച്ചു.



മണവും രുചിയുമില്ലാതെ "അവിച്ച" സാധനങ്ങൾ തിന്ന് മടുത്ത ഭാര്യ ആരെയെന്നില്ലാതെ ശപിച്ചും കരഞ്ഞും കൊണ്ടുമിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ നരയും താടിയുമായി താപസരൂപം പൂണ്ടെങ്കിലും വാമനാവതാരത്തെ മനസ്സിലാവാഹിച്ച് ഞാൻ മൂന്നും നാലും അടി കൊണ്ട് സ്വീകരണമുറി അളന്ന് നടന്നു. "എന്റെ കണ്ണ് അടയും മുമ്പെങ്കിലും അവളുടെ മൂക്ക് തുറക്കണേ" എന്ന് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യമില്ല എന്ന ആപ്തവാക്യം ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശശി വിളി തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽത് ബുള്ളറ്റിൻ ദിവസത്തിൽ മൂന്ന്, രണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒന്നായിച്ചുരുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ ഞാൻ അത് മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്ററിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ (ICU ൽ നിന്നും നഴ്സ് മുഖാന്തിരം വാട്ട്സാപ്പ് വഴി അയച്ച് കിട്ടിയത്) ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് സംസാരം കുറച്ചു.



April 20-22: ശ്രീമതിയ്ക്ക് ഗന്ധാനുഭൂതികൾ തിരികെ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്രേ! വല്യ പരാതിയില്ലാതെ എന്റെ പാചകത്തിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്ന മാന്യവനിത ഇപ്പോൾ പൂർവാധികം ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആണ്.



മനോജ് രണ്ടു ദിവസമായി കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കുകയും ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ നഴ്സുമാരോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രേ! പുള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അത്രയും നല്ലത്.

ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സ്വാബ് ഇന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഫലം കാത്തിരിപ്പാണ്. വിഫലമാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു!

April 24: Test negative...



ഒന്നാം പരീക്ഷ പാസ്സായി. തോൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്ന, തോറ്റാൽ പാസ്സാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷ... ആഹാ!

മനോജ് മൊബൈൽ, വാച്ച് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഴ്സുമാർ സാനിറ്റൈസർ വച്ച് തുടച്ചു മിനുക്കി അവ കൊടുത്തു.ബ്രിസ്ബേനിലേക്കും മുംബൈയിലേക്കും ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ വിഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവറിയിച്ചു. താമസിയാതെ ശ്വാസനാളത്തിലെ ട്യൂബ് ഊരാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഐസിയു സിസ്റ്റർമാർ തന്നു.

April 25: പൽമനോളജിസ്റ്റിന്റെ മെസേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. മനോജിന്റെ ട്യൂബ് ഊരി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വെറും ഓക്സിജൻ മാസ്ക്കിൽ പുള്ളിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ 98% ആണ്. 23 ദിവസത്തെ വെന്റിലേറ്റർ സഹവാസത്തിന്റെ ശുഭാന്ത്യം!



April 26: ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വാബ് ടെസ്റ്റും നെഗറ്റീവ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നു. എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ നഴ്സുമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി, മനോജ് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. മുഖത്ത് വച്ച ഓക്സിജൻ മാസ്ക്കിനിടയിലൂടെയാണെങ്കിലും, വ്യക്തത കുറയാത്ത, ചെറുതായി അടച്ച ശബ്ദത്തിലുള്ള (23 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽക്കിടന്ന ഒരാളുടെ ശബ്ദം) ഇടതടവില്ലാത്ത സംഗീതം... 32 മിനിട്ടും 50 സെക്കൻഡും.



അപരിചിതമായ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള വിളിയിൽ, ഡോ. വർമ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ Yes speaking എന്ന എന്റെ ഉത്തരത്തിന് മനോജ് ആണ് എമിറേറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേഷ്യന്റ് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, "Hi Manoj, Welcome back to life" എന്ന് പറയാനാണ് തോന്നിയത്.... "Apt expression" എന്ന് മറുതലയ്ക്കൽ നിന്ന് മനോജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടന്ന ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ കാരണമായ ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു..

ഒരിക്കലും നേരിൽക്കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു പേരെ ഏതോ മുജ്ജന്മബന്ധം പോലെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച സംഭവപരമ്പര.

വിധി, നിയോഗം, ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെയാവാം...

പാട്ട് വെപ്പ് നിർത്തിയ തമിഴന് വേണ്ടി മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട്ട് വച്ചു...

"ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ് സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ"...

ദുബായിൽ റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് ലോക്ഡൗണിന് ഇളവുകൾ, കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും വീണ്ടും റെഡ് സോണിലേക്ക് എന്നിങ്ങനെ ടിവിയിൽ സ്ക്രോൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

മഴവിൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒരേ അറ്റത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ഞാനും മനോജും ഭാവനയിലൂടെ കണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചു.

മനസ്സിന്റെ, ഭാവനയുടെ, മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെ തളയ്ക്കാനാവാതെ ലോക്ഡൗൺ തളരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ...'

