കൊറോണ വൈറസിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റാം; ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ

ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് 19 ഭയത്തിലാണ്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തവരിൽനിന്നു പിഴ ഈടാക്കാനും തീരുമാനവുമുണ്ടായി. വൈറസ് ബാധിച്ചവരിൽ 25 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ ആളുകൾ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കുകയോ മുഖം മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നു നോക്കാം.

വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നതാണ് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാര്‍ഗം. അതില്‍ പ്രധാനമായ ചിലതു നോക്കാം.

∙ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റെസര്‍, സോപ്പ് എന്നിവ കൊണ്ട് കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

∙ ചുമ, തുമ്മല്‍ എന്നിവ ഉള്ളപ്പോള്‍ വായും മൂക്കും ടവ്വല്‍, ടിഷ്യൂ, മാസ്‌ക് എന്നിവയിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മറയ്ക്കുക.

∙ ആളുകളില്‍നിന്ന് നിശ്ചിതഅകലം പാലിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച്, ഏതെങ്കിലും പകര്‍ച്ച രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽനിന്ന്

∙ കൈകള്‍ കൊണ്ട് കണ്ണും മൂക്കും ഇടയ്ക്കിടെ തുടയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുക.

∙ ദിവസവും ശരീര താപനിലയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിശോധിക്കുക

∙ 20-30 സെക്കൻഡ് നേരമാണ് കൈകള്‍ സോപ്പോ ഹാന്‍ഡ്‌ വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടത്.

∙ 60 % ആല്‍ക്കഹോള്‍ കണ്ടന്റുള്ള സാനിറ്റൈസര്‍ വേണം വാങ്ങാന്‍. ഇരുപതു സെക്കൻഡ്എങ്കിലും ഇതുപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ തുടയ്ക്കണം.

സ്ഥിരമായി തൊടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ നിത്യവും വൃത്തിയാക്കുക



എന്തെങ്കിലും അണുനാശിനി കൊണ്ട് കഴിവതും ദിവസവും വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിത്യവും തൊടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ തുടയ്ക്കണം. ഡോര്‍ ഹാന്‍ഡില്‍, കസേരപ്പിടികള്‍, മേശപ്പുറം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രധാനം. 70% ആല്‍ക്കഹോള്‍ അംശം ഉള്ള അണുനാശിനി വേണം ഉപയോഗിക്കാന്‍. അല്ലെങ്കില്‍ ബ്ലീച് ആയാലും മതി.

തുണികളിലൂടെ പകരുമോ ?



തുണികളില്‍ കൂടി കൊറോണ വൈറസ് പകരുമോ എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും പുറത്തു പോയി വന്ന ശേഷം ഷൂസ്, സോക്സ്‌ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കണം. തുണികള്‍ പ്രത്യേകം വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഉണക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. തുണി കൈകൊണ്ട് അലക്കുന്നവര്‍ അതിനു ശേഷം കൈകള്‍ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആഹാരം പാകം ചെയ്യുമ്പോള്‍..



ആഹാരത്തിലൂടെ കൊറോണ പകരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഇല്ല. എന്നാല്‍ പാകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൂടെ പകരാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫുഡ്‌ ഡെലിവറി സര്‍വീസുകളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍ കുറച്ചു കൂടി സൂക്ഷിക്കണം. ആഹാരം കൊണ്ടു വരുന്നവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം ഉണ്ടാകുക വഴി കോവിഡ് പകരാം. അതുപോലെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി കൈകള്‍ നല്ല വൃത്തിയാക്കണം. ചോപ്പിങ് ബോര്‍ഡുകള്‍ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. പാത്രങ്ങളും പ്ലേറ്റുകളും സദാ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

English Summary: Tips to help keep the COVID-19 virus out of your home