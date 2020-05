ഈ ലോക്ഡൗണോടെ മദ്യാസക്തിയെ തുരത്തിയാലോ? ശീലമാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിലേക്ക് ഓടുക മാത്രമല്ല ചിലർ ചെയ്തത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദ്യം വാങ്ങാൻ മദ്യഷോപ്പിലേക്കും പോയി. ദിവസവും ഓരോ ഗ്ലാസ് വൈനും ഒരു പെഗ് വിസ്കിയും ഒക്കെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല എന്നു കരുതുന്നവരാണിവർ. ക്രമേണ ഇത് ഒരു അഡിക്‌ഷനായി മാറിയവരുമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടൽ, തൊഴിലില്ലായ്മ, വെറുതെയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, കുടുംബത്തിലെ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം മദ്യത്തോടുള്ള ആശ്രിതത്വം കൂട്ടി. മദ്യപാനശീലത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയതിൽ പ്രധാനം ഒറ്റപ്പെടൽ ആകും. മദ്യവിൽപന ഇല്ലാതായതോടെ നിരവധി പേർ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ( withdrawal symptoms) കാട്ടിത്തുടങ്ങുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. ചിലയിടങ്ങളിൽ വീണ്ടും മദ്യക്കടകൾ തുറന്നതോടെ ആളുകൾ മദ്യത്തിനായി ഭ്രാന്തുപിടിച്ച് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു.

അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ ഡോ. സന്ദീപ് വോറ മദ്യാസക്തിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു:



മദ്യത്തോടുള്ള അഡിക്‌ഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. മദ്യത്തോടുള്ള ആശ്രിതത്വം ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടുരതം മദ്യാസക്തി ഉണ്ട്. ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ്, ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്നിവയാണവ.



മദ്യത്തിന്റെ അമിതോപയോഗമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ഒരു ദിവസം പോലും ഒരാൾക്ക് മദ്യം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തേത്.



കടുത്ത മദ്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് കുടുംബത്തിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽക്കൂടി മദ്യത്തിൽനിന്നു മുക്തി നേടാൻ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ എടുക്കും. അവസാനം മദ്യം കഴിച്ച് 6 മുതൽ 24 വരെ മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ആൽക്കഹോൾ വിത്ഡ്രോവൽ സിൻഡ്രോം ആരംഭിക്കുക. എത്രസമയം വ്യക്തി മദ്യം കഴിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമയവും. കൂടുതൽ സമയം മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ വിത്ഡ്രോവൽ സിംപ്റ്റംസും നീണ്ടുനിൽക്കും.



ഇടയ്ക്കു മാത്രം മദ്യം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. മദ്യത്തോട് ആശ്രിതത്വം ഉള്ളവരിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ, ദുഃഖം, അസ്വസ്ഥത, മദ്യത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ഇവയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോ. വോറ പറയുന്നു.



ഇതിനെ നേരിടാൻ ചില എളുപ്പവഴികളും ഡോക്ടർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



∙ ദിവസത്തിന് ഒരു ചിട്ടയുണ്ടാക്കണം. ഒരു നിശ്ചിത ടൈംടേബിൾ ഉണ്ടാകണം. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാത്തവരും അലസമായി ഇരിക്കരുത്.



∙ മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാനീയം കുടിക്കണം. ഗ്രീൻടീയോ ലസ്സിയോ ചായയോ വെള്ളമോ കുടിക്കാം



∙ നടത്തം, യോഗ, പ്രാണായാമം, ധ്യാനം തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകണം.



∙ മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവായി വയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നല്ല ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നവരുമായി ഇടപെടുക. മദ്യാസക്തി ആളിക്കത്തിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ കാണുകയോ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കാറുള്ള ആളുകളെ കാണുകയോ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.



∙ നിങ്ങളിൽ ആത്മീയമായ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്യത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുക എളുപ്പമാണ്. ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർഥിക്കാം.



∙ ചെസ്, ലൂഡോ മുതലായ ബോർഡ് ഗെയിമുകളിൽ മുഴുകുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊത്തും കുടുംബത്തോടൊപ്പവും കളിക്കുക.



ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും മദ്യാസക്തിയിൽനിന്നു പുറത്തുവരാൻ നിങ്ങൾക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ ഓൺലൈനായി കൺസൽറ്റ് ചെയ്യുക.



English Summary: How to use lockdown as an oppportunity to overcome alcohol addiction