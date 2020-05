അഭിനന്ദനത്തിൽ സന്തോഷം, പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്ത് മനസ്സു നിറയുന്നത് ആ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ: അനുപമ സുരേഷ്

രാജ്യം ഏതുമാകട്ടെ, ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതത്വം തോന്നാനിടയില്ല. അവിടെയെല്ലാം മലയാളി നഴ്സുമാർ ഉണ്ടെന്നുറപ്പാണല്ലോ. ഇന്ത്യയുടെ ഇങ്ങേത്തലയ്ക്കലുള്ള ഈ കുഞ്ഞൻ നാടിന്റെ പേര് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാർ. കോവിഡിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ പടയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നണിയിൽ അവരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം കൈകോർത്ത്, രാപകൽ ഇല്ലാതെ രോഗികളെ ശുശൂഷിച്ച് നഴ്സുമാരുടെ വൻസംഘം. കോവിഡ് ഹീറോകളിൽ യുകെയിലെ നാഷനൽ ഹെൽത് സർവീസ് (എൻഎച്ച്എസ്) അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചവരിലുമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ഒരു മലയാളി; പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി അനുപമ സുരേഷ്. ഇന്ന് നഴ്സ് ദിനത്തിൽ അനുപമയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്

∙ യുകെ എൻഎച്ച്എസിന്റെ അഭിനന്ദനം. ഏതു നഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?



തീർച്ചയായും സന്തോഷം. പക്ഷേ, അതിലേറെ സന്തോഷം കൊണ്ടു മനസ്സുനിറയുന്നത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന രോഗികൾ അസുഖം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിടുമ്പോഴാണ്. യുകെയിലെ ടെൽഫോഡ് ആശുപത്രിയിലാണു ഞാൻ. ഇവിടെ കോവിഡ് രോഗികൾ സുഖപ്പെടുന്ന നിരക്ക് വളരെ മെച്ചമാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുപോയവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും അയയ്ക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും ആശംസാകാർഡുകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാടു ശക്തിയും ഊർജവും നിറയ്ക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആദരസൂചകമായി പൊതുജനങ്ങളും അഭിനന്ദന കാർഡുകൾ അയയ്ക്കാറുണ്ട്. മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടിലും ഞങ്ങൾ നഴ്സുമാർക്കു പ്രചോദനമാകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പിപിഇ കിറ്റുകളും മറ്റു സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒഡെപെക് വഴി അപേക്ഷിച്ച് ജനുവരി 31നാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. കോവിഡ് സംഘത്തിൽ ചേരുന്നത് ഏപ്രിലിലും.

∙ യുകെയിൽ മലയാളി നഴ്സുമാരോടുള്ള മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ജോലി എങ്ങനെ?



കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെയാണ് ഇവിടെ ജോലിക്കെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആശുപത്രി ഒപ്പമുണ്ട്. മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ കഴിവിൽ അവർക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരേ മനസ്സുള്ള ടീമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അന്യനാട്ടുകാരിയാണെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്കിതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്ട്രോക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ (ന്യൂറോ മെഡിസിൻ) ടീമിന്റെ ഭാഗമാണു ഞാൻ. കോവിഡ് കെയറിൽ കിട്ടിയ പ്രത്യേക പരിശീലനം മുൻനിർത്തിയാണു ജോലി.

നാട്ടിൽ ആക്സിഡന്റ്–എമർജൻസി കെയർ, ഹീമോഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നഴ്സിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്.

∙ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ വീട്ടുകാരെയോ ഓർത്തു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ?



ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ ഹെൽത് കെയർ മികച്ചതാണ്.. സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരെ കേരളം ഏറെ മികവോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചോർത്തും ആശങ്കയില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ദൈവം സഹായിക്കും എന്ന ഉറപ്പും. ഭർത്താവ് ജി.ആർ.ഗോപകുമാറും നഴ്സാണ്. അദ്ദേഹം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

∙ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കുന്നതിനിടെയുള്ള ഈ നഴ്സ് ദിനത്തിൽ എന്താണു പറയാനുള്ളത്?



Warriors never ever fear war, Let us do it together. Victory will be ours. അതെ, ഭയപ്പെടാതെ മുന്നേറുക. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ കഴിവും അറിവും കൊണ്ടു നേരിടുക. പോരാളികൾ യുദ്ധത്തെ ഭയക്കാറില്ലല്ലോ. അതുപോലെ, ധീരമായി നഴ്സുമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പൊരുതിയാൽ കോവിഡിനെതിരെ നമുക്കു തന്നെയാകും വിജയം ഉറപ്പ്.

