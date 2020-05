രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതു മുതൽ കാൽവിരലുകൾക്ക് ക്ഷതം വരെ; വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്നത് ശരീരത്തെയാകെ

കോവിഡ്– 19 വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന, ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രം ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ശ്വസന അണുബാധയാണ്– ശരിയോ? അല്ല. ഇതു തെറ്റാണെന്നു പറയേണ്ടി വരും. ഓരോ ആഴ്ച കടന്നു പോകുമ്പോഴും നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്, മനുഷ്യശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണു ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള ധാരണകളെല്ലാം തകിടം മറിയുകയാണ്.

ആദ്യം, ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ പൊതുവേ സുരക്ഷിതരാണെന്നും വൈറസ് പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മിക്ക മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചത് പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹമായ ഒരു പുതിയ രോഗം ബാധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആറു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ആശുപത്രികളിലാകുകയും അവരിൽ ചിലർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.



രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന കാവസാക്കി രോഗവുമായി ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല, ഇതൊരു ശ്വസന രോഗമല്ല. കാവസാക്കി രോഗം പോലുള്ള ഈ അപൂർവാവസ്ഥ, കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തെ ബധിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിരവധി അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്.



മേയ് 13 വരെ ലോകത്ത് 2.91 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കോവിഡ് 19 ന്റെ പ്രവചനാതീതമായ സ്വഭാവം ഡോക്ടർമാരെയും ഗവേഷകരെയുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുവരെ പ്രകടമായ കോവിഡിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം.



∙ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ



ഹൃദയധമനികളിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതു മൂലം മുപ്പതും നാൽപതും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഇവർക്കു വന്നു. ചിലരിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതത്തിനു കാരണമായി. മറ്റു ചിലരിൽ സൂക്ഷ്മ രക്തവാഹിനിക്കുഴലുകളിൽ ആണ് രക്തം കട്ട പിടിച്ചത്.

∙ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറ്



ചില കേസുകളിൽ വൈറസ് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആവരണങ്ങളെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന തകരാറിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് ഒരു അവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തകരാറിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ തകരാറിലേക്കു നയിക്കുന്നു. താരതമ്യേന ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണിത്. വൃക്കകളെയും ഹൃദയത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും.

∙ കാവസാക്കി രോഗം പോലെ



യുഎസിലെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഗവേഷകർ ഇതിനെ Pediatric multisystem inflammatory syndrome (PMIS) എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ചെറിയ കുട്ടികളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ചില ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോമുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തി. ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചില വിഷാംശങ്ങളാണ് ഈ രോഗത്തിനു കാരണം. PMIS ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഹൃദയധമനികളിൽ വീക്കം കാണപ്പെടുന്നു.

∙ കോവിഡ് ടോസ്(COVID Toes)



കോവിഡ് 19–മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അപൂർവമായ ലക്ഷണമാണിത്. കാൽവിരലുകളുടെ അടിയിൽ, ഉള്ളങ്കാലിൽ ക്ഷതം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നു. കാൽവിരലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ മൂലമാകാം ഇതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സംശയിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണം അത്ര അപകടകരമല്ലെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഭീതിദമാണ്.

∙ രുചിയും ഗന്ധവും തിരിച്ചറിയാനാവില്ല



ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി. നിരവധി കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് രുചിയും ഗന്ധവും അറിയാനുള്ള കഴിവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതും അത്ര ഗുരുതരമല്ല. കാരണം രോഗം ഭേദമായാൽ അതു തിരിച്ചു കിട്ടും. എന്നാലിത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണംതന്നെയാണ്.

∙ കണ്ണിനു ചുവപ്പ്



കണ്ണിനു ചുവപ്പ് ചില രോഗികളിൽ കാണാം. കൺപോളകളിൽ വീക്കവും ഉണ്ടാകും.

∙ സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ



കോവിഡ്– 19നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. രോഗം പൂർണമായും സുഖപ്പെട്ട് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷവും ചില രോഗികൾക്കു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കടുത്ത ക്ഷീണവും എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുന്ന പോലെ വേദനയും അനുഭവപ്പെടും. ഡോക്ടർമാർ രോഗം ഭേദമായി എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്രകാലം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരും എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

