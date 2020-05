ചൈനയ്ക്കു മുമ്പേ, അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് വരവറിയിച്ചിരുന്നോ?

കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ ഉദ്ഭവത്തെ ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. ഡിസംബറിൽത്തതന്നെ കൊറോണ അമേരിക്കയില്‍ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 27 നു ഫ്രാൻസിലും പാരിസില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഒരാള്‍ എത്തിയിരുന്നെന്നും വിവരം പുറത്തുവരുന്നു. കടുത്ത പനി, തൊണ്ട വേദന, നെഞ്ചു വേദന എന്നിവയുമായാണ് രോഗി ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. ഇയാള്‍ക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണു ഇപ്പോള്‍ സംശയം. അന്ന് ഡോക്ടർമാര്‍ക്ക് കൊറോണയെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയവും തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത frozen respiratory samples മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസംബറില്‍തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ്.

2020 ജനുവരി മാസത്തോടെ ആണ് ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ കൊറോണ ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനും മുമ്പ് വൈറസ് അതിന്റെ രഹസ്യയാത്ര ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കേസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കരുതേണ്ടിവരും.



ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണവൈറസ് വന്നത് ചൈനയിലെ ലാബിൽ നിന്നാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചിരുന്നു.



