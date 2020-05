കോവിഡ് വൈറസിനു സമാനമായ ഒരു വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍

കോവിഡ് 19 രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന SARS-CoV-2 വൈറസിന് സമാനമായ മറ്റൊരു വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകര്‍. കൊറോണ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന SARS-CoV-2 വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മിതമല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ലഭ്യമായ കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ജനിതക വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് SARS-CoV-2 പ്രകൃത്യാ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ രൂപം പ്രാപിച്ചതാണെന്ന നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഷഡോങിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റായ വെയ്ഫെങ് ഷി പറയുന്നു.

RmYN02 എന്നാണ് ഈ പുതിയ വൈറസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. വവ്വാലുകളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളില്‍ 302 എണ്ണം പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. RmYN01, RmYN02 എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൊറോണ വൈറസ് ജനതികഘടകങ്ങള്‍ ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളത്.



കോവിഡ് 19 രോഗത്തിന് കാരണമായ വൈറസ് ലോകശ്രദ്ധയില്‍ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 31നായിരുന്നു. ചൈനീസ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അപ്പോഴാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. വൈകാതെ ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ തന്നെ SARS Cov2 വൈറസിന്റെ ജനിതകഘടന കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. SARS Cov2 വൈറസിന് പുറംഭാഗത്തുള്ള മുനകളിലെ പ്രോട്ടീനുകളിലെ ജനിതകഘടനയിലാണ് ഇവര്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്. മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാന്‍ കൊറോണ വൈറസിനെ സഹായിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുനയുള്ള ഈ ഭാഗമാണ്.



പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ SARS Cov2 വൈറസിന്റെ മുനയുടെ ഭാഗമായുള്ളത്; ആര്‍ബിഡിയും (receptor-binding domain) വിള്ളലുള്ള ഭാഗവും. ആര്‍ബിഡി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസുകള്‍ വിള്ളലുകളിലൂടെയാണ് പുറത്തുവന്ന് മനുഷ്യരിലെത്തുന്നതെന്നു കറന്റ് ബയോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ ഫലം പറയുന്നു.



SARS Cov2 വൈറസ് മനുഷ്യരിലെത്താന്‍ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് ഗവേഷക സംഘം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവികളില്‍ ഉണ്ടായ ശേഷം അത് മനുഷ്യരിലെത്തിയതാകാം. സാര്‍സ് മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയത് പൂച്ചകളില്‍നിന്നും മെര്‍സ് എത്തിയത് ഒട്ടകങ്ങളില്‍ നിന്നുമായിരുന്നു. SARS Cov2 ന് സമാനമായ വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍ കണ്ടെത്തി എന്നതും ഈ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വവ്വാലില്‍നിന്നു മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ആദ്യം പകരുകയും മനുഷ്യരില്‍ കൂടുതല്‍ അപകടം വിതയ്ക്കുന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരിലേക്കെത്തുകയും ചെയ്തതാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.



English Summary: Researchers find another virus in bats that's closely related to SARS-CoV-2