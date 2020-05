കൊറോണ വൈറസ് വന്നത് എവിടെനിന്ന്? കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി ഗവേഷകർ

കൊറോണ വൈറസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യനിർമിതമാണെന്നും അതല്ല തനിയെ ഉദ്ഭവിച്ചത്‌ ആണെന്നും നമ്മള്‍ കേട്ടു. ചൈനയിലെ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് വൈറോളജിയിലെ ലബോറട്ടറിയിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പുറത്തുചാടിയതോ, അതോ വുഹാൻ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കു വച്ചിരുന്ന ഏതോ മൃഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കു പടർന്നതോ ആകാം കൊറോണ എന്നു തന്നെയാണ് മിക്കവരും കരുതുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ ഇതാ ചൈനയിലെ ഷന്‍ടോങ്ഗ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്‌ എന്നാണ്.



കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ആദ്യം പ്രതിക്കൂട്ടിലായത് വുഹാനിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് വൈറോളജിയാണ്. ജൈവായുധമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രോഗാണുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടെ ലബോറട്ടറിയിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പുറത്തുപോയ വൈറസ് ആണ് ഇതെന്നായിരുന്നു വാർത്ത. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വൈറസുകളെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ജൈവായുധമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിനിടെ അബദ്ധം സംഭവിച്ചെന്നും അതല്ല, ഇവയെ ലബോറട്ടയിൽ വച്ചുതന്നെ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണെന്നും അമേരിക്കൻ ടിവി ചാനലുകൾ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.



എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല സത്യമെന്നും എങ്ങനെയോ വവ്വാലുകള്‍ കൊറോണയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി മാറുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് പുതിയ പഠനം. ചൈനയിലെ യുനാന്‍ പ്രവശ്യയിലെ ഗുഹകളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച 227 സാമ്പിളുകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ എത്തിയത്. കോവിഡിനു കാരണമാകുന്ന വൈറസ് SARS-CoV-2 നു സമാനമായ RmYN02 വൈറസ് ആണ് വവ്വാലുകളുടെ സാമ്പിളില്‍നിന്നു കണ്ടെത്തിയത്.



വൈറസിന്റെ ജനതികഘടനയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ലാബില്‍ വികസിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന സംശയത്തിന് കാരണമായത്‌. എന്നാല്‍ ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങള്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ചൈനയിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

