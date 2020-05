ചൈന ഭയക്കുന്നു, കോവിഡ് രണ്ടാമതും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ്

ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍നിന്നു പടർന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ എന്ന മഹാമാരിയെ തളയ്ക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകം. നിലവില്‍ ചൈനയില്‍നിന്നു കേള്‍ക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമായ വാര്‍ത്തകള്‍ ആണെങ്കില്‍പ്പോലും കൊറോണയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. ചൈനയിലെ സീനിയര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപദേശകന്‍ സോയോൻഗ് നാന്‍ഷാനും ഇത് ശരി വയ്ക്കുന്നു.

ചൈനീസ്‌ ജനതയുടെ പ്രതിരോധശേഷിക്കുറവ് തന്നെയാണ് കൊറോണയുടെ വ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ വുഹാന്‍ നഗരത്തിൽ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വുഹാനിലെ ഒരാളുൾപ്പെടെ 14 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് ചൈനയില്‍ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ചൈനയിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 82,901 ആയി.



വുഹാനിലെ ഡോങ്‌സിഹു ജില്ലയിലാണ് പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 76 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം ഫാക്ടറികളും ഓഫിസുകളും വീണ്ടും തുറന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വീണ്ടും അസുഖം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് നാഷനൽ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 11 കേസുകൾ ജിലിന്‍ പ്രവിശ്യയിലും ഒരെണ്ണം ഹ്യൂബെയിലുമാണ്. തുടർച്ചയായ 35 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ വീണ്ടും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.



വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ‘ലോ റിസ്കിൽ’ ആണെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 28-ന് ശേഷം ചൈനയില്‍ ഇത്രയധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ജിലിൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷുലാൻ നഗരത്തിലാണ് 11 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഷുലാൻ നഗരത്തെ അധികൃതർ ‘ഹൈ റിസ്ക്’ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മേയ് ഏഴിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ത്രീയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽവന്ന ബന്ധുക്കളാണ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 11 പേർ. കൂടാതെ ശനിയാഴ്ച ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ 20 പുതിയ കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് വുഹാനിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ കോവിഡ്–19 പടരാതിരിക്കാൻ വുഹാൻ അധികൃതർ ആദ്യം തന്നെ 1.1 കോടി ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റിങ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വുഹാനിലെ താമസക്കാർക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ അധികൃതർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഈ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ഓരോ ജില്ലയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പരിശോധന എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമല്ല.

English Summary: China's top medical advisor warns the country may now face a second wave of COVID-19