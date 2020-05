വാക്സിന്‍ എത്തിയാലും കൊറോണ വൈറസ് നമുക്കിടയിലുണ്ടാകും; പുതിയ പഠനം

കൊറോണ വൈറസിന് എതിരായ വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ കൊറോണ എവിടെയും പോകില്ലെന്ന നിരീക്ഷണവുമായി വിദഗ്ധര്‍. കൊറോണയ്ക്ക് എതിരായ വാക്സിന്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍തന്നെ ഈ രോഗം അടിക്കടി വന്നു പോകുമെന്നാണ് ഒരു സംഘം എപ്പിഡെമോളജി വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എച്ച്ഐവി, മീസില്‍സ്, ചിക്കന്‍ പോക്സ് എന്നീ രോഗങ്ങള്‍ പോലെയാകും ഭാവിയില്‍ കൊറോണയും എന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു.

വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഈ വൈറസിനെ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായിരിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എമർജൻസി വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. മൈക്ക് റയാൻ നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായി 100ൽ അധികം വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാക്സിന്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ പോലും കൊറോണയെ പൂര്‍ണമായും തുടച്ചു നീക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നത് സംശയകരമാണ്. ഇതുവരെ ലോകത്താകമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



