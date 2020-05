കോവിഡ്; ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ മരുന്ന് ഉപയോഗം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ?

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ നൽകി വരുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. മലേറിയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന പഠനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യസംഘടന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഒരാഴ്ച തുടര്‍ച്ചയായി ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ കഴിച്ചിരുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞത് വലിയ വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.

റുമാറ്റോയിഡ് ആത്രൈറ്റീസ്, ലൂപ്പസ് രോഗം എന്നിവയ്ക്കും നിലവില്‍ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ മരുന്ന് നല്‍കുന്നത് മരണസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗുരുതരമായ ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ ജേണലായ ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് ഉപയോഗം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി പറഞ്ഞു.



ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശം വന്നതിനു പിന്നാലെ ഫ്രാന്‍സ്, ഇറ്റലി, ബെല്‍ജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.



1954ൽ ഇന്ത്യയാണ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. 1820ൽ തന്നെ സിങ്കോണ മരത്തിന്‍റെ തൊലിയിൽ നിന്നും ഫ്രഞ്ച് ഗവേഷകർ വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത ക്വിനൈൻ എന്ന ആൽക്കലോയ്ഡ് ആണ് മരുന്നിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. തലകറക്കം, ചര്‍ദ്ദി, വയറിളക്കം, വിശപ്പ്‌ നഷ്ടമാകുക, തലവേദന എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോകിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ചിലരില്‍ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ശ്വാസംമുട്ടല്‍, വിഷാദം, ഭാരം വര്‍ധിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചിലരില്‍ അലര്‍ജി വരെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാം. കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ, കരള്‍ രോഗികള്‍, സോറിയാസിസ് രോഗികള്‍, പ്രമേഹരോഗികള്‍ എന്നിവര്‍ ഈ മരുന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല.

English Summary: Countries halt hydroxychloroquine trials as WHO raises safety concerns over its use in COVID-19 treatment