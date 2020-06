പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ കോവിഡ്– 19 മരണ കാരണമാകുന്നതെങ്ങനെ?

പ്രമേഹമുള്ള കോവിഡ്– 19 രോഗികളിൽ പത്തിൽ ഒരാൾ വീതം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പത്തു ദിവസത്തിനകം മരണമടയുന്നതായി പുതിയ പഠനം.

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേഹമുള്ള കോവിഡ്– 19 രോഗികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു പേർ (65%) പുരുഷൻമാരാണെന്നും രോഗികളുടെ ശരാശരി പ്രായം70 വയസ്സാണെന്നും ഡയബറ്റോളജിയ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു.



പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളും ഉയർന്ന പ്രായവും മരണസാധ്യത കൂട്ടുന്നതായി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ്(ബിഎംഐ), മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.



2020 മാർച്ച് 10 മുതൽ 31 വരെ ഫ്രാൻസിലെ 53 ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റായ 1317 രോഗികളിൽ പഠനം നടത്തി. ഇവരിൽ 89 ശതമാനം പേരും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ഉള്ളവരായിരുന്നു. മൂന്നു ശതമാനം പേർ മാത്രമായിരുന്നു ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹരോഗികൾ. ബാക്കിയുള്ളവർ മറ്റിനം പ്രമേഹം ഉള്ളവരുമായിരുന്നു.

പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 47 ശതമാനം പേർക്ക് കണ്ണ്, വൃക്ക, നാഡികൾ മുതലായ മൈക്രോവാസ്കുലാർ സങ്കീർണതകളും 41 ശതമാനം പേർക്ക് ഹൃദയധമനികൾ, തലച്ചോറ്, കാലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാക്രോവാസ്കുലാർ സങ്കീർണതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രോഗികളിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ(20.37%) ഏഴാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഇൻറ്റ്യുബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു(ശ്വസനത്തിന് പ്രയാസം നേരിടുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കുഴൽ ഇറക്കി കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകി). തുടർന്ന് അതിതീവ്ര വിഭാഗത്തിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പത്തിൽ ഒരാൾ (10.3%)മരണമടഞ്ഞു.

സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ നാഡീകോശങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകൾ ഏഴാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും മരണസാധ്യത ഇരട്ടിയിലധികമാക്കുന്നുവെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. പ്രായക്കൂടുതലും മരണസാധ്യത കൂട്ടുന്നു. 55 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് 75 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മരണസാധ്യത പതിനാല് ഇരട്ടിയാണ്. 55 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 65 മുതൽ 74 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള രോഗികളുടെ മരണസാധ്യത മൂന്നിരട്ടി ആണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

ശ്വസനപ്രശ്നങ്ങൾ, ഒബ്സ്ട്രക്ടീവ് സ്‍ലീപ് അപ്നിയ എന്നിവയും ശ്വാസതടസ്സവും ഏഴു ദിവസത്തിനു ശേഷമുള്ള മരണസാധ്യത മൂന്നിരട്ടിയാക്കുന്നു.

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൾപ്പടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും തുടരാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



ഉയർന്ന ബിഎംഐയും വെന്റിലേഷനുകളുടെ സാധ്യതയും മരണസാധ്യത കൂട്ടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത 25 ശതമാനം കുറവാണ്.



ഒരാളുടെ പ്രായവും ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സും കോവിഡ് 19നെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: 10% Covid cases with diabetes die within 7 days of hospitalisation: Study