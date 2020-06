കോവിഡ് ഉണ്ടോ? പത്തു മിനിറ്റിൽ അറിയാം; പുതിയ മാർഗവുമായി ഗവേഷകസംഘം

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ നിർദേശിക്കുന്ന മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ്, വാക്സിൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം. രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കൂ. നേരത്തേയുള്ള ചികിത്സ എന്നത് പ്രധാനമാണ്. രോഗം വർധിക്കുന്തോറും അത് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്കും മരണത്തിനുപോലും കാരണമാകും. ഇപ്പോൾ രോഗം സംശയിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു സ്വാബ് സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് മിക്ക കോവിഡ് 19 ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നത്. ഈ മാർഗത്തിലൂെട ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകളെടുക്കും. ഇതിനിടയിലാണ് വെറും 10 മിനിറ്റിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുതിയ ഒരു മാർഗം ഗവേഷകർ കണ്ടത്തിയത്.



ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഗവേഷകൻ നയിക്കുന്ന യുഎസ് ഗവേഷകരുടെ സംഘം വികസിപ്പിച്ച ഈ ടെസ്റ്റിന് വിപുലമായ ലബോറട്ടറി സാങ്കേതികവിദ്യ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.



പ്ലാസ്മോണിക് ഗോൾഡ് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസ് ഉൾപ്പെട്ട ലളിതമായ ഒരു പരിശോധനയാണിത്. വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറംമാറ്റം അനുഭവപ്പെടും.



യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരിലാൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക്സിലെ പ്രഫസറായ ദീപാഞ്ജൻ പാൻ–മന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.



രോഗിയിൽനിന്ന് ഉമിനീരിന്റെയോ നേസൽ സ്വാബിന്റെയോ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചശേഷം ഇവയിൽനിന്നു പത്തു മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ആർഎൻഎ വേർതിരിക്കുന്നു. നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൽ മാത്രമുള്ള ജനിതകശ്രേണിയുടെ ഭാഗമായ പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ചറിയാൻ സ്വർണ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം പ്രത്യേകമായ ഒരു തൻമാത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു.



ബയോസെൻസർ വൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിളുകൾ ലിക്വിഡ് റീഏജന്റിനെ പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ നിന്നു നീലനിറത്തിലാക്കുന്നു.



ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പല ടെസ്റ്റുകളിലും അണുബാധയുണ്ടായി ദിവസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാലാണ് വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നത്. തെറ്റായ ഫലങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരാനും ഒരു കാരണം ഇതാണ്. പുതിയ ടെസ്റ്റിൽ അണുബാധയുടെ ആദ്യദിവസംതന്നെ വൈറസിൽനിന്ന് ആർഎൻഎ മെറ്റീരിയലിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.



ടെസ്റ്റിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ഒരു മാസത്തിനകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ് ഡോ. പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.



അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നാനോടെക്നോളജി ജേണലായ എസിഎസ് നാനോയിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റുകളെപ്പറ്റി അറിയാം



നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ്– 19ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക. ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി സാംപിൾ ശേഖരിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

∙ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ്– ഇതിൽ മൂക്കിൽ നിന്നോ തൊണ്ടയില്‍ നിന്നോ സ്വാബ് സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു.



∙ നേസൽ ആസ്പിറേറ്റ് – ഉപ്പു ചേർന്ന ഒരു ലായനി (Saline solution) നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കുത്തിവയ്ക്കും. തുടർന്ന് സാവധാനത്തിൽ സാംപിൾ വലിച്ചെടുക്കും.



∙ ട്രക്കിയൽ ആസ്പിറേറ്റ്– ശ്വാസകോശത്തിൽ നേരിട്ട് സാംപിൾ ശേഖരിക്കും. ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് എന്ന കനം കുറഞ്ഞ ട്യൂബ് വായിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടത്തിയാണ് സാംപിൾ ശേഖരിക്കുക.



∙ സ്പ്യൂട്ടം ടെസ്റ്റ്– ചുമച്ചു തുപ്പുന്ന തുപ്പലിലോ കഫത്തിലോ നിന്ന് സാംപിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കും.



∙ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്– രക്തപരിശോധനയിലൂടെയും കോവിഡ്– 19 തിരിച്ചറിയാം. ഇൻഫെ‌ക്‌ഷന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ശരീരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇമ്.ൂണോ ഗ്ലോബലിൻ ജി(IgG) എന്ന ആന്റിബോഡി തിരിച്ചറിയും. ഈ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാകും.



English Summary: This new test can detect COVID- 19 virus in just 10 mins