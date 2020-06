രോഗലക്ഷണം കാണിക്കാത്ത കോവിഡ്- 19 നെ കൂടുതല്‍ ഭയക്കണം

കോവിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകള്‍ ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയാണ്. രോഗം സംശയിക്കാത്ത കൂടുതൽ ആളുകൾ വൈറസ് വാഹകരായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊരു പഠനം നടന്നത്.

കോവിഡ് രോഗബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണിക്കാതെ എത്തിയ ക്രൂസ് ഷിപ്പിലെ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ പഠനം പുറത്തു വിട്ടത്. കൊറോണ ഭീതി മൂലം തീരത്ത്‌ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച ഈ കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരില്‍ അഞ്ചില്‍ നാല് പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ ആരും തന്നെ രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചതുമില്ല.

അര്‍ജന്‍റീനയില്‍ നിന്ന് അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പോയ 217 യാത്രക്കാരെ ആണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. ഈ കപ്പലില്‍ 128 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ മരണപ്പെട്ടു. പോസിറ്റീവ് ആയ യാത്രക്കാരില്‍ 80 % ആളുകളും യാതൊരു വിധ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഡോക്ടർമാരെ കുഴയ്ക്കുന്നത്.

അര്‍ജന്റീനയില്‍ നിന്നു മാര്‍ച്ചില്‍ പുറപ്പെട്ട കപ്പല്‍ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉറുഗ്വേയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ എട്ടു യാത്രക്കാരെ മെഡിക്കല്‍ ഇവാക്കുവേഷന്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കി ഉള്ള 217 യാത്രക്കാരെ ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം സ്വാബ് ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തിയപ്പോള്‍ ആണ് ഇവരില്‍ പകുതിപേരും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 108 യാത്രക്കാര്‍ക്ക് യാതൊരു വിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചത് വെറും 24പേര്‍ മാത്രം.

English Summary: Symptomless Covid-19 infection may be more prevalent than thought