കോവിഡ്- 19 കണ്ണിലൂടെ പകരുമോ?

തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ തുള്ളികളിലെ വൈറസുകളില്‍ നിന്നാണ് കൊറോണ ഒരാളില്‍ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത്‌. വായും മൂക്കും മൂടാതെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഇവ വായുവിലേക്ക് പടരുകയും അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യും. വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ളയാളെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും രോഗം മറ്റെയാളിലേക്ക് പടരാം.

വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാൾ തൊട്ട വസ്തുക്കളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം. ആ വസ്തുക്കൾ മറ്റൊരാൾ സ്പർശിച്ച് പിന്നീട് ആ കൈകൾ കൊണ്ട് മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ മറ്റോ തൊട്ടാലും രോഗം പടരും എന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. വൈറസ് ബാധയുള്ള കൈകള്‍ കൊണ്ട് കണ്ണുകള്‍ തിരുമ്മിയാല്‍ തന്നെ കൊറോണ പടരാം എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വൈറസ് ബാധയുള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണുകളില്‍ നിന്നും വരുന്ന കണ്ണുനീരിലൂടെ പോലും രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



അടിക്കടി കൈകള്‍ കഴുകുക , സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക , മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നിവയാണ് നിലവില്‍ കൊറോണ തടയാനുള്ള പ്രധാനമാര്‍ഗങ്ങള്‍. കണ്ണുകള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഗ്ലാസ്സുകള്‍ ധരിക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് ഒഫ്ത്താല്‍മോളജി പറയുന്നു.



എന്നാല്‍ ചെവികളിലൂടെ കൊറോണ പകരും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ഇതുവരെ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.

English Summary: COVID-19 :Can you get infected through eyes or ears?