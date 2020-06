ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള മരണസാധ്യത ഇരട്ടിയെന്നു പഠനം. യൂറോപ്യന്‍ ഹാര്‍ട്ട്‌ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഉള്ളത്. ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം ഉള്ളവരില്‍ വൈറസ് ബാധ ഏല്‍ക്കാന്‍ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടിയ നിലയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പറയുന്നത്.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പഠനം അടുത്തിടെ വുഹാനിലും നടന്നിരുന്നു. ആദ്യ സമയത്ത് കൊറോണ പിടിപെട്ട 2,866 രോഗികളില്‍ മുപ്പതുശതമാനം പേര്‍ക്കും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത്. ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പറയുന്നത് ഈ രോഗികളില്‍ ചികിത്സ തീരെ ഫലപ്രദമായില്ല എന്നുമാണ്. ഇവരില്‍ 4% പേരും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം.



എന്നാല്‍ ഈ പഠനം ഒരു അന്തിമറിപ്പോര്‍ട്ട്‌ അല്ലെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും രക്തസമ്മര്‍ദം ഉള്ള ആളുകള്‍ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും കരുതലും പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈ പഠനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.



