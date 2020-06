ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വർധിച്ച ഉപയോഗം കോവിഡ് കാലത്ത് അപകടകരം: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ദിവസവും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നല്‍കിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ലോകത്തിനു മേൽ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം നിരവധി സങ്കീര്‍ണതകളും വരുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അതിലൊരു പ്രശ്നം ഒരു പടി മുന്നിൽ നില്‍ക്കുന്നു കോവി‍ഡ്19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്‌ഷനുകളിൽ ആന്റിബോയോട്ടിക് റസി‍സ്റ്റൻസിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വിഷമകരമാണ്. കാരണം, വൈറസ് വ്യാപനത്തിലൂടെയുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസിനാകും.

ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസ് എന്ത്?‌



‌അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികളായ വൈറസുകൾ, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, പരാദങ്ങൾ മുതലായവ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ മരുന്നുകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റന്‍സ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ആന്റിഫംഗലുകള്‍, ആന്റിബെറൽസ്, ആന്റിമലേറിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇൗ മരുന്നുകൾ. ആന്റിമൈക്രോബിയൽ പ്രതിരോധം ആർജിച്ച അതിസൂക്ഷ്മ ജീവികളെയാണ് സൂപ്പര്‍ബഗ്സ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് തുടങ്ങിയവ പരത്തുന്ന അണുബാധകളുടെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസ് ഭീഷണിയാകുന്നു. രോഗാണുക്കൾ ഇൗ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ആർജിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ അണുബാധകളെ അകറ്റാനും രോഗവ്യാപനം തടയാനും പ്രയാസമാകുന്നു.



ലോകത്തിൽ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ മരുന്നുകളുടെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന (WHO) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. കോവിഡ്19 മഹാമാരി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വർധിച്ച ഉപയോഗത്തിലേക്കു നയിച്ചു എന്ന് വിർച്വൽ പ്രസ് കോൺഫറന്‍സിൽ സംസാരിക്കവേ അദാനം പറഞ്ഞു. ഇത് ബാക്ടീരിയൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ നിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിലേക്കു നയിക്കും.



ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ അതിസൂക്ഷ്മ പ്രതിരോധത്തെ ഇൗ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്നാണ് ടെഡ്രോസ് വിളിച്ചത്. മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ, ഡയേറിയ തുടങ്ങിയവ ചികിത്സിക്കാൻ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിമൈക്രോബിയലുകൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഇന്നുണ്ട്. ഇൗ രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ലോകത്തിന് കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ഉദാഹരണമായി മൂത്രനാളത്തിലെ അണുബാധ ചികിത്സിക്കാന്‍‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ആയ Ciprofloxacin ന് എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം 8.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 92.9 ശതമാനത്തിൽ എത്തിയതായി 33 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഒരു കോവിഡ് 19 രോഗിയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫെക്‌ഷൻ ബാധിച്ചാല്‍ അത് സങ്കീർണതകളിലേക്കു നയിക്കും.



നിരവധി കോവിഡ് രോഗികളിൽ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധ ഉണ്ടായതായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലാൻസെറ്റ് പഠനം പറയുന്നു. ഇത് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കും. എന്നാൻ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഡോക്ടർമാർക്ക് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്‌ഷൻ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാനാവില്ല . ഇത് അപകടസാധ്യത കൂട്ടും. വൈറസിന്റെ മേൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾക്ക് ഒരു ഫലവും ഇല്ല. ലോകത്തെ തടങ്കിലാക്കിയ ഇൗ വൈറസിനെ ചികിത്സിക്കാന്‍ ഇതിനാവുകയുമില്ല. എന്നാൽ ഇൗ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അണുബാധകളും ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ രോഗാണുക്കൾ മരുന്നിനെതിരെ പ്രതിരോധം ആര്‍ജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ അപകടമായ നിരക്ക് കുതിച്ചുയരും.

English Summary: Increase in use of antibiotics during the COVID-19 pandemic dangerous, warns WHO