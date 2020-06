ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയും

ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തോടെ കോവിഡ്19 ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ വക്താക്കൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്ര വിശകലനത്തിലൂടെയാണ് ഇൗ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും രോഗികളല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണവും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുമ്പോള്‍ ഗുണനങ്ങൾ (Coefficient) 1000 ശതമാനത്തിലെത്തുകയും പകർച്ചവ്യാധി പൂര്‍ണമായി നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ബെയ്‍ലി മാത്യക അഥവാ ബെയ്‍ലീസ് റിലേറ്റീവ് റിമൂവൽ റേറ്റ്(BMRRR) എന്ന രീതിശാസ്ത്രം (മെതഡോളജി) ആണ് ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ചത്. മാർച്ച് 1 മുതൽ മെയ് 19 വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ കോവിഡ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിനുപയോഗിച്ചു. എപ്പിഡെമിയോളജി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന ഒാൺലൈൻ ജേണലിൽ ഇൗ പഠനം പ്രസിദ്ധീരിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യവിഭാഗം ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ.അനിൽകുമാർ, ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിലെ ഡപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ രൂപാലിറോയ് എന്നിവരാണ് പഠനം നടത്തിയത്.



കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു നിർണയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇതിലേക്കെത്താൻ ഗണിതമാത്യക ഒരു പ്രധാന ഉപരണമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മാർച്ച 2 നാണ് യഥാർഥ പകർച്ചവ്യാധി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത‌്. അന്നു മുതൽ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ബെയ്‍ലി മാത്യക(BMRRR) യുടെ റിലേറ്റീവ് റിഗ്ഷർ അനാലിസിസ്(Linear) അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മാസത്തിൽ 100 എന്നതാകും. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുകയും 100 ശതമാന പരിധിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും പഠനം പറയുന്നു.



വിവിധഘടകങ്ങളെ അതായത് രോഗവ്യപാനം, രോഗീപരിചരണം, സുഖം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക്, ചികിത്സയുടെയും വാക്സിന്റെയും ഫലപ്രാപ്തി ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇൗ ഗണിതശാസ്ത്ര മാത്യക ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മെച്ചമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. താഴേത്തട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്, ബഫർ സോണുകളിൽ ഫലപ്രദമായ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



പ്രകൃതിദുരന്തം, പ്രവചനാതീതമായ ജനസംഖ്യ മൂവ്മെന്റ്, പ്രധാന ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഭവങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഇൗ മാതൃകയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

