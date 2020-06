ഒരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രാഥമികമായും പടരുന്നതെന്നും അണുക്കള്‍ പറ്റി പിടിച്ച പ്രതലങ്ങളിലൂടെ അത്ര എളുപ്പം ഇത് പകര്‍ന്നേക്കില്ലെന്നും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ പൊതു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷനാണ് (സിഡിസി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അണുക്കള്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങള്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതല്ല വൈറസിന്റെ പ്രാഥമിക വ്യാപന മാര്‍ഗമെന്ന് സിഡിസി തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ മാര്‍ഗരേഖയില്‍ പറയുന്നു. രോഗബാധിതരായ മൃഗങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നതും പ്രധാന രോഗവ്യാപന മാര്‍ഗമല്ലെന്നും സിഡിസി പറയുന്നു.



വ്യക്തികള്‍ തമ്മില്‍ ആറ് അടി ദൂരത്തിനുള്ളില്‍ അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രധാനമായും പടരുന്നതെന്നും സിഡിസി വക്താവ് ക്രിസ്‌റ്റെന്‍ നോര്‍ഡ്‌ലണ്ട് പറയുന്നു. ഒരാള്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒക്കെ പുറത്തെത്തുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് വൈറസ് വാഹകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. രോഗം പരത്തുന്നതിന് വൈറസ് ബാധിതനായ വ്യക്തിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ലെന്നും സിഡിസി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.



നഴ്‌സിങ്ങ് ഹോമുകള്‍, ജയിലുകള്‍, ക്രൂസ് കപ്പലുകള്‍, മാംസം പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ താമസിക്കുകയോ അടുത്തിടപഴകി ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വൈറസ് എളുപ്പം പടര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. വാഷിങ്ടണില്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ നടന്ന ഒരു കൊയര്‍ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 52 പേര്‍ക്കാണ് ഒരാളില്‍ നിന്നും രോഗം പകര്‍ന്നത്.



എന്നാല്‍ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമോ വിശദീകരണമോ കൂടാതെ ഇത്തരത്തില്‍ വൈബ്‌സൈറ്റിലൂടെ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയ നടപടിയെ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു. ഗവണ്‍മെന്റ് നേതൃത്വങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായ സന്ദേശം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്തെ പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണെന്നും, ഇത് അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണെന്നും കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ വൈറോളജിസ്റ്റ് ആഞ്ചല റാസ്മുസെന്‍ പറയുന്നു. കൈകളുടെ ശുചിത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവത്ക്കരണത്തിന് പുതിയ മാര്‍ഗരേഖ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന സന്ദേഹവും ആഞ്ചല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.



English Summary: Virus ‘does not spread easily’ from contaminated surfaces, revised CDC website says