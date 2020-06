കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ്കുകളെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

കൊറോണ വൈറസില്‍നിന്നു മുക്തി നേടാന്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. എന്നാല്‍ വെറും ഫെയ്സ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിലും ഫലപ്രദം മൂന്നു ലെയര്‍ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച ലോകാരോഗ്യസംഘടന പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിലാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ലത് മൂന്നു ലെയര്‍ മാസ്ക് ആണെന്നു പറയുന്നത്.



ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും മെഡിക്കല്‍ മാസ്ക് നിര്‍ബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. അതേപോലെ സാമൂഹികവ്യാപനം നടന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും സാമൂഹികഅകലം പാലിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും അറുപതുവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും മെഡിക്കല്‍ മാസ്ക് ധരിക്കണം. ത്രീ ലെയര്‍ ഫാബ്രിക് മാസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് നേരത്തേതന്നെ ഗവേഷകര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. സിങ്കിൾ ലെയര്‍ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ട് വലിയ ഫലം ലഭിക്കില്ലെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.



തുണി അല്ലെങ്കില്‍ ഫാബ്രിക് മാസ്ക് ആയാല്‍ അത് ത്രീ ലെയര്‍ ആകണം എന്നതില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതില്‍ ഇന്നര്‍ ലെയര്‍ കോട്ടൺ കൊണ്ടാകണം. മിഡില്‍ ലെയര്‍ polypropylene പോലെയുള്ള നോണ്‍ വൂവന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ കൊണ്ടാകണം. പുറം ലെയര്‍ പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കില്‍ പോളിസ്റ്റർ ബ്ലെൻഡ് ആകണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. വൈറസില്‍ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു mechanistic barrier തീര്‍ക്കാന്‍ ഈ മൂന്നു ലെയര്‍ മാസ്കിനു സാധിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

English Summary: Everyone should wear 3-layer mask in public to prevent spread of COVID-19: WHO