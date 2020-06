രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ പരിശോധിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റുകള്‍ നെഗറ്റീവ് ഫലം നല്‍കാനേ സാധ്യയുള്ളൂ എന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുന്നതാകും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പരിശോധന ഫലം നല്‍കുകയെന്നും അന്നല്‍സ് ഓഫ് ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സാംപിളുകളിലെ വൈറല്‍ ജനിതക ഘടകം കണ്ടെത്തുന്ന ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ വിലയിരുത്തിയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തി ചേര്‍ന്നത്.



ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗികളുള്‍പ്പെടെ 1330 പേരുടെ ശ്വസന സ്രവ സാംപിളുകളാണ് അമേരിക്കയിലെ ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ പഠനവിധേയമാക്കിയത്.



കോവിഡ്-19 രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട് നാലു ദിവസത്തിന് ശേഷം പരിശോധിച്ചാലും 67 ശതമാനത്തിനും നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഈ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ശരാശരി രോഗികളില്‍ പരിശോധന നടത്തുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ നെഗറ്റീവ് ഫല നിരക്ക് 38 ശതമാനമായി കുറയുന്നു.



രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട് എട്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം, അതായത് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ട് തുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം പരിശോധിച്ചാലാണ് കൂടുതല്‍ കൃത്യമായ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയെന്നും ഈ ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോള്‍ പോലും 20 ശതമാനം തെറ്റായ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ച അഞ്ച് രോഗികളില്‍ ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് റിസര്‍ട്ട് വന്നേക്കാം.



ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫലം കൊണ്ട് മാത്രം കോവിഡ്-19 ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗവേഷണത്തിലേര്‍പ്പെട്ട സര്‍വകലാശാലയിലെ ലോറന്‍ കുസിര്‍ക്ക അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നെഗറ്റീവ് പരിശോധന ഫലത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതും അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതും പ്രധാനമാണെന്ന് കുസിര്‍ക്ക വിശദീകരിക്കുന്നു.



രോഗസാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരെ കോവിഡ്-19 രോഗികളെ കണക്കാക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. പരിശോധനയുടെ പരിമിതികളെ പറ്റി രോഗികളെ അറിയിക്കണമെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



English Summary: COVID-19 tests may yield false negative if used too early on infected people