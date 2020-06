കോവിഡ്-19 ബാധിക്കപ്പെട്ടവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും രക്തത്തില്‍ വൈറസിനെതിരെ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷി രോഗനിര്‍ണയം നടത്തി രണ്ടു മാസം വരെ നിലനില്‍ക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. ചിലരില്‍ അത് അതില്‍ കൂടുതല്‍ കാലം നിലനില്‍ക്കാം. എന്നാല്‍ വൈറസ് ബാധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരിലും ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ലണ്ടനിലെ സെന്റ് ജോര്‍ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നടത്തിയ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിങ്ങ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇനിയും പീര്‍ റിവ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലാത്ത ഈ പഠനം അനുസരിച്ച് കടുത്ത അണുബാധയുണ്ടായ രോഗികളിലാണ് കൂടുതല്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഗവേഷകര്‍ പഠനവിധേയരാക്കിയ രോഗികളില്‍ രണ്ട് മുതല്‍ 8.5 ശതമാനത്തിന് ശരീരത്തില്‍ ആന്റിബോഡികള്‍തന്നെ കോവിഡിനെതിരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധം ടി-സെല്ലുകള്‍ പോലെയുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാകാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

താരതമ്യേന തീവ്രത കുറഞ്ഞ അണുബാധകള്‍ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. പ്രായമേറിയ രോഗികളിലും ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയവയുള്ള രോഗികളിലും ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം കൂടുതലാകാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിനുള്ള വൈറല്‍, ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റുകള്‍ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠനഫലം സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നു. വൈറസിന്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനും രോഗത്തിനെതിരെ മികച്ച പ്രതിരോധം കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും ഇത് സഹായകമാകും.

English Summary: COVID-19 immune response may remain stable for two months after diagnosis