ഫെയ്സ്മാസ്ക് എങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കാം? ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ

പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ സർക്കാരും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും ആളുകളോടു പറയുന്നുണ്ട്. കടയിൽ പോകാൻ മുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരെ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ മുഖത്തുനിന്ന് ശരിയായി ഊരുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഉപയോഗിച്ച മാസ്കിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം കൈകൾ ശരിയായി കഴുകുകയും വേണം. ഓരോ ഉപയോഗത്തിനുശേഷവും മാസ്ക്കുകൾ ശരിയായി കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് യുഎസ് സെന്റർഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവന്‍ഷൻ ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

തുണികൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം?‌



സിഡിസി മാര്‍ഗരേഖ അനുസരിച്ച് കൈ കൊണ്ട് കഴുകിയും മെഷീനിൽ നനച്ചും മാസ്ക് വൃത്തിയാക്കാം. വാഷിങ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഒരു വാഷിങ് ബാഗില്‍ ഇട്ട് കഴുകണം. അല്ലെങ്കില്‍ കീറിപ്പോകും. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുപൊടി ഉപയോഗിക്കാം. വാഷിങ് മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ കൊണ്ടു കഴുകാം. നിങ്ങൾ മാസ്ക് കഴുകുന്ന സ്ഥലം നനകല്ലാകട്ടെ, സിങ്ക് ആകട്ടെ അവിടെ അഴുക്കുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. സിങ്കിലാണ് നനയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഡ്രെയ്ന്‍ അടച്ചശേഷം ചൂടുവെള്ളം നിറയ്ക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ സോപ്പുപൊടി ഇട്ടശേഷം മാസ്ക് കൈകള്‍ കൊണ്ട് തിരുമ്മിക്കഴുകുക.

മാസ്ക് അഞ്ചുമിനിറ്റ് നേരം ഒരു ബക്കറ്റിലെ സോപ്പു വെള്ളത്തില്‍ ഇട്ടുവച്ചതാണെങ്കിൽ ടാപ്പുവെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് ഉരച്ചു കഴുകി എടുത്താൽ മതി. നനച്ചു പിഴിഞ്ഞ ശേഷം വിടര്‍ത്തി ഉണക്കാനിടുക.



അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം മാസ്കിനെ അണുവിമുക്തമാക്കുമോ?



അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം മാസ്ക്കിനെ അണുവികുതമാക്കും. എന്നാൽ ഈ മാര്‍ഗംതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം തന്നെയാണ് മികച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ എടുക്കുമെന്നു മാത്രം. അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണം ഏല്‍ക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ അണുവിമുക്തമാകൂ. മാസ്ക്കിന്റെ മടക്കുകളും മറ്റും അണുവിമുക്തമാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാറ്റും വെളിച്ചവും കൊണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതുതന്നെയാണ് നല്ലത്.



മാസ്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിടുമോ?



വെള്ളത്തിലിട്ട് മാസ്ക് തിളപ്പിക്കുന്നത് അവയിലെ നാരുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകും. എന്നാല്‍ അരമണിക്കൂർ നേരം 158 ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഫീറ്റിൽ (70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) മാസ്ക് തിളപ്പിക്കുന്നത് നാരുകളെ ചീത്തയാകാതെതന്നെ വൈറസിനെ ഫലപ്രദമായി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജേണൽ ഒാഫ് ദി ഇന്റർ നാഷനല്‍ സൊസൈറ്റി ഫോർ റസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്‌ഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു.

മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാമോ?



മാസ്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. ആശുപത്രികളിൽ ഉപകരണങ്ങള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവ വീടുകളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളതാണ്. മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുന്നത് N95 മാസ്ക്കുകളുടെ ഫിൽറ്റർ ഉരുകാൻ ഇടയാകും.

