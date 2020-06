എച്ച്‌ഐവി മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ്-19 ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാനാകുമോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടത്തിയ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഇടക്കാല ഡേറ്റ പരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. എച്ച്‌ഐവി മരുന്നുകളായ ലോപിനാവിര്‍, റിടോനാവിര്‍ എന്നിവയുടെ സംയുക്തമാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളില്‍ പരീക്ഷിച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തുന്ന മരുന്ന് പരീക്ഷണ പദ്ധതിയായ സോളിഡാരിറ്റി ട്രയലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നടന്നത്. ഈ മരുന്നുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണ സാധ്യതയും രോഗതീവ്രതയും കുറയ്ക്കാനാകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് പഠനം നടക്കുന്നതെന്ന് ഡബ്യുഎച്ചഒ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്‍ പറഞ്ഞു.



കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനും ജയ്പൂരില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ ദമ്പതികള്‍ക്കും എച്ച്‌ഐവി മരുന്ന് സംയുക്തങ്ങള്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഈ മരുന്നുകളുടെ സംയുക്തത്തെ നിയന്ത്രിത പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോളിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തി.



എച്ച്‌ഐവി മരുന്നുകള്‍ക്ക് പുറമേ, റെംഡെസിവിര്‍ , മലേറിയക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍, ലോപിനാവിറിനും റിടോനാവിറിനും ഒപ്പം ഇന്റര്‍ഫെറോണ്‍ കൂടി അടങ്ങിയ സംയുക്തം തുടങ്ങിയവയും സോളിഡാരിറ്റി ട്രയലിന്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മരണം തടയുന്നതില്‍ പ്രഭാവം ചെലുത്താനാവില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ പരീക്ഷണം ഡബ്യുഎച്ച്ഒ നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.



കോവിഡിനെതിരായ മരുന്ന് ഗവേഷണത്തിലെ കാലതാമസം കുറച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സോളിഡാരിറ്റി പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ പങ്കാളികളാണ്.



