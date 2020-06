കാൻസർ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു? അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കാൻസർ ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ രോഗിയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്.

‘എന്റെ രോഗം തിരിച്ചുവരുമോ?, അതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര ശതമാനമാണ്..?’

സത്യസന്ധതയോടെ ഓങ്കോളജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും തന്റെ രോഗിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരന്റി കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന് അറിയാം എത്രനല്ല സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കാൻസർ തിരിച്ചുവരാൻ ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓങ്കോളജി ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ്.

1. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു?

2. ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാൻസർ തിരിച്ചുവരുന്നു?

Cancer recurrence അഥവാ തിരിച്ചുവരവ് നിർണയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ഘടകങ്ങളാണ്.



1. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജ്.

2. കാൻസറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ അഥവാ കാൻസറിന്റെ 'Molecular Biology'

3. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കാൻസറിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചികിത്സ.

4. ഭാഗ്യം, വിധി, ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അദൃശ്യ ഘടകങ്ങൾ.

കാൻസർ തിരിച്ചുവരവിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാൻ സ്തനാർബുദത്തെയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത്.



ഇതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലും, ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ശതമാനം സ്തനാർബുദമാണ്. മറ്റു കാൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആരംഭഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഇതു കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപരിധിവരെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാനും സാധിക്കും.

1. Staging

പരിശോധനാ സമയത്ത് രോഗിയിൽ കാൻസറിന്റെ വ്യാപനം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അളവിനെയാണ് Staging എന്നു പറയുന്നത്. Scientific terminology യിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ 'TNM staging' എന്നു പറയുന്നു.

T: Tumor size അഥവാ മുഴയുടെ വലുപ്പം

N: Nodal involvement അഥവാ കഴലകളിലേക്കുള്ള വ്യാപനം.

M: Metastasis അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ട്യൂമർ പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന അവസ്ഥ.

കാൻസർ ഏത് അവയവത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുവോ ആ അവയവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിക്കാനാണ് T stage ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മുഴകളെ നമുക്ക് T1 എന്നും രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള മുഴകളെ T2 എന്നും അഞ്ചു സെന്റിമീറ്ററിനു മുകളിലുള്ള മുഴകളെ T3 എന്നും ബ്രെസ്റ്റിന്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് കാൻസർ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ T4 stage എന്നും പറയുന്നു. ഈ ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും a, b, c എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഡിവിഷനുകളും ഉണ്ടാകും.



ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ കഴലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിനാണ് Nodal involvement അഥവാ N staging കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കക്ഷത്തിൽതന്നെ പല രീതിയിലുള്ള involvement കൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനും N1, N2, N3 എന്ന സബ് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട്.



ട്യൂമർ ബ്രെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് M staging അഥവാ Metastasis. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ബ്രെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്കോ ബ്രെയിനിലേക്കോ ബോണിലേക്കോ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ M1 Disease എന്നും വ്യാപിക്കാത്ത അവസ്ഥയെ M0 Disease എന്നും വിളിക്കുന്നു.

TNM എന്ന ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രോഗിയുടെ സ്റ്റേജ് നിർണയിക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ 4 സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി കാൻസറിനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം.



1. Localised disease

2. Locally advanced disease

3. Advanced disease

Localised disese കാൻസർ ഏത് അവയവത്തിൽ തുടങ്ങിയോ ആ അവയവത്തിൽതന്നെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിൽ, ട്യൂമർ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കോ, കക്ഷത്തിൽ ഉള്ള കഴലകളിലേക്കോ വ്യാപിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് Localised disease എന്ന് പറയുന്നത്.

ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ചുറ്റുമുള്ള കഴലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് Locally advanced disease എന്ന് പറയുന്നത്.

കാൻസർ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നു മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് Advanced disease എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

കാൻസർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ Diagnose ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ രോഗിയുടെ സ്റ്റേജ്. സാധാരണയായി രോഗികളിൽ ഈ സ്റ്റേജുകൾ താഴെ നിന്നു മുകളിലേക്കെന്ന ക്രമത്തിൽ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ( ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്കും, തുടർന്ന് മൂന്നിലേക്കും പിന്നീട് നാലിലേക്കുമുള്ള ആരോഹണ ക്രമം). എന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഫലപ്രദമായ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ നൽകി ഈ സ്റ്റേജുകളെ down staging നടത്തി പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും.



കാൻസർ recurrence നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ''Earlier the T stage, Iesser the chances of recurrence'' എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നേരത്തെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ T stage താഴ്ന്ന രോഗികളിൽ രോഗം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത T stage ഉയർന്ന രോഗികളേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് T1 സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് T4 സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള രോഗിയെക്കാളും രോഗം തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കക്ഷത്തിൽ Nodal involvement ഉള്ള രോഗികൾക്ക്, Nodal involvement ഇല്ലാത്ത രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗം തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും



അതുകൊണ്ട് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ– അതായത് ട്യൂമറിന്റെ വലുപ്പം ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴും കക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും– അത്തരക്കാരിൽ അസുഖം തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവായിരിക്കും. നേരേമറിച്ച് ട്യൂമറിന്റെ വലുപ്പം കൂടുകയും കക്ഷത്തിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ പോലും അസുഖം തിരിച്ചുവരാനുള്ള വലിയൊരു ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാൻസറുകൾ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ പൂർണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്.



2. മോളിക്യുലാർ ബയോളജി



കാൻസർ ഡയഗ്നോസിസിലും ചികിത്സയിലും മോളിക്യുലാർ ബയോളജി ഇന്ന് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പല കാൻസറുകളുടെയും ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിയിൽ ഈ പറയുന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് പൂർണമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൻസറുകളിൽതന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.

പ്രായോഗികമായി ചികിത്സയുടെ Point of view ൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ Estrogen receptor (ER),Progesteron receptor (PR), HER2 എന്നീ മാർക്കറുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ER, PR എന്നിവ ഹോർമോൺസും HER മറ്റൊരു മാർക്കറുമാണ്. ER, PR എന്നിവ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാൻസറുകളെ ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് കാൻസറെന്നും HER2 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാൻസറുകളെ നമ്മൾ HER2 പോസിറ്റീവ് കാൻസറെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതു മൂന്നും നെഗറ്റീവ് ആയവയെ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് കാൻസറെന്നും വിളിക്കുന്നു.



ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് കാൻസർ വളരെ അഗ്രസീവായ ബ്രെസ്റ്റ്കാൻസറാണ്. അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു കാൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് വരെ വർഷത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് കാൻസർ കൂടുതലായി തിരിച്ചുവരുന്നത്. ഇതുപോലെതന്നെ HER2 പോസിറ്റീവ് എന്ന കാൻസർ വളരെ തീവ്രത കൂടിയതാണ്. ഇതിന്റെ ചികിത്സയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിർണായക മാറ്റം ER2 വിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയായ 'Trastuzumab' എന്ന മരുന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 'Trastuzumab' എടുക്കുന്ന രോഗികളിൽ രോഗം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത 30 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്.



മൂന്നാമതാണ് ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് ട്യൂമർ. ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് ട്യൂമർ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവിനെയും HER2 പോസിറ്റീവിനെയും അപേക്ഷിച്ച് തീവ്രത കുറഞ്ഞ ടൈപ്പാണെങ്കിലും ചില കേസുകളിൽ അത് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയി behave ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് ട്യൂമർ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ഈ രോഗികളിൽ അഞ്ചു വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ ഹോർമോൺ ടാബ്‍ലറ്റ് കഴിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ഈ വ്യക്തികളിൽ കാൻസറിന്റെ തീവ്രത കുറവാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് late recurrence.. അതായത് 10- 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് കാൻസർ തിരിച്ചു വരുവാൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട്. തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഈ Hormone Positive Cancers are 'Notorious for late recurrence' . നേരെ മറിച്ച് HER2 പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് എന്നീ കാൻസറുകൾ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തീവ്രത കൂടിയതാണെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കും ഇത്തരം കാൻസറുകൾ തിരിച്ചുവരുന്നത്.



ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജും അതുപോലെതന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാൻസറിന്റെ മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയും. ഇത് രണ്ടുമാണ് കാൻസർ തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽതന്നെ ഇന്ന് മോഡേൺ ഓങ്കോളജിയിൽ കാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് മോളിക്യുലർ ബയോളജിക്കാണ് നിർണായകമായ പ്രാധാന്യമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില കേസുകളിൽ ട്യൂമറിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കുകയും, എന്നാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള താരതമ്യേന ചെറിയ ട്യൂമറുകൾ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്യൂമറിന്റെ വലുപ്പത്തിനെക്കാളും അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ബയോളജിക്ക് മോഡേൺ ഓങ്കോളജിയിൽ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നത്.



3. കാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്



''Your first chance is your best chance''

ഇത് ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾ രോഗികളോടു പറയുന്നതാണ്. അതായത് കാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ്. അതിലൂടെ അസുഖം തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതയെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം. പല കാൻസറുകളും തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രധാന കാരണം ആരംഭഘട്ടത്തിലെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുടെ അഭാവമാണ്. ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്ന രീതികളിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയും അതിനുശേഷം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കീമോതെറാപ്പിയും വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നൽകേണ്ട ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയും ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് ട്യൂമറുകൾക്ക് നൽകേണ്ട ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൃത്യമായി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും.

4. നാലാമത്തേത് നമ്മൾ വിധിയെന്നോ ഭാഗ്യമെന്നോ ദൈവാനുഗ്രഹമെന്നോ പറയുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ഘടകമാണ്. ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കൊടുത്താൽ പോലും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളിൽ നിൽക്കാത്ത ചില കേസുകളുണ്ട്. ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ആർക്കും അസുഖം തിരിച്ചു വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും രോഗികളിൽ രോഗം തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ അവരെ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും വളരെയധികം മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു.



കാൻസറിന്റെ recurrence രണ്ട് രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.



1. Local recurrence

2. Systemic recurrence

Local recurrence എന്നു പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ബ്രെസ്റ്റിൽ അസുഖം വന്ന ഭാഗത്തുതന്നെ അത് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ്. എന്നാൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്രെസ്റ്റിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ട ട്യൂമർ ഡയഗ്നോസിസിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ Systemic recurrence എന്ന് പറയുന്നത്. Local recurrence സംഭവിച്ചാൽ Systemic recurrence നുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്.

ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം രോഗികളോട് ആദ്യത്തെ രണ്ടുവർഷം വരെ എല്ലാ മൂന്നുമാസവും അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്നുവർഷം എല്ലാ ആറുമാസവും റെഗുലർ ആയി ചെക്കപ്പിനു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും Local examination ചെയ്യുകയും അതായത് ബ്രെസ്റ്റും കഴുത്തും കക്ഷവും പരിശോധിക്കുകയും അവിടെ വല്ല കഴലകളിലും അസുഖം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഓരോ വിസിറ്റിലും സിടി സ്കാനോ PET സ്കാനോ പരിശോധിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു നാഷനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷനൽ ഗൈഡ്‌ലൈൻസും അത് റെക്കമൻഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്നാൽ രോഗിയുമായി ഏർപ്പെടുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നു രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തലവേദനയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിന്റെ സ്കാനും ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചിന്റെ സി.ടി സ്കാനും വയറു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി.ടി സ്കാനും ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്.



അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അതൊരു Local recurrence മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. മറിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള കീമോതെറാപ്പിയും മറ്റ് മരുന്നുകളും ആയിരിക്കും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



Cancer recurrence ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസവുമാണ്. ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. വളരെ മാനസിക വിഷമത്തോടെയായിരിക്കും ഓരോ ഓങ്കോളജിസ്റ്റും ഇത് തങ്ങളുടെ രോഗികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു രോഗിയോട് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാൻസർ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്.



''Your first chance is your best chance'' എന്ന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു