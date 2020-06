കൊറോണ വൈറസ് തലച്ചോറിലെ ശ്വസന നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തെ ബാധിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനം. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സിഎസ്‌ഐആര്‍-ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കല്‍ ബയോളജിയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്.

എസിഎസ് കെമിക്കല്‍ ന്യൂറോസയന്‍സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് മൂക്കിലൂടെ ആദ്യം തലച്ചോറിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ഓള്‍ഫാക്ടറി ബള്‍ബിലെത്തും. ഇവിടെനിന്ന് വൈറസ് നമ്മുടെ ശ്വസനഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമായ പ്രീബോട്‌സിംഗര്‍ കോംപ്ലക്‌സിനെ ബാധിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇത് രോഗികളില്‍ ശ്വാസം സ്തംഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വരെയുണ്ടാക്കാം.



കോവിഡ്-19 പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണെങ്കിലും തലച്ചോര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മറ്റ് പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ഗവേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



മണം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് യുകെയിലെ കിങ്‌സ് കോളജിലെ ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി കൂട്ടിവായിക്കാവുന്നതാണ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍.



നിലവില്‍ കോവിഡ് രോഗിയുടെ മരണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കാരണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി തലച്ചോര്‍ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച രോഗികളുടെ തലച്ചോറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടവും കോവിഡ് രോഗികളുടെ സെറിബ്രോസ്‌പൈനല്‍ ഫ്‌ളൂയിഡ് പരിശോധനയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത നല്‍കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



English Summary: COVID-19 may infect the respiratory centre of the brains, nervous system