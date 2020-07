കോവിഡ് പരിശോധന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശോധന വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേഗത്തില്‍ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സല്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റിനൊപ്പമാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി കോവിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നടപ്പാക്കുകയാണ് തൈറോകെയര്‍ ടെക്‌നോളജീസ്.

നിലവിലെ പരിശോധന രീതികള്‍ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും നിന്നുള്ള സ്വാബുകളെടുത്ത് വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുക. അതേ സമയം മുന്‍പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അതിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തില്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പുതിയ പരിശോധന വഴി കണ്ടെത്താം. എന്നാല്‍ ഇതൊരു രോഗനിര്‍ണയ പരിശോധനയായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തൈറോകെയര്‍ പറയുന്നത്. പകരം അടുത്ത കാലത്തെപ്പോഴെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് അണുബാധയുണ്ടായിട്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സീറോസര്‍വയലന്‍സിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.



600 രൂപ ചെലവില്‍ നടത്തുന്ന ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ലഭ്യമാകും. മുംബൈയിലെ തൈറോകെയര്‍ ലാബ്‌സില്‍ ആന്റി ബോഡി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.



ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുകയും ശരീരത്തില്‍ ആന്റി ബോഡികള്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കോവിഡ് പ്രതികരണമെന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ട് തരം ആന്റി ബോഡികളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക. IgM എന്ന ആന്റി ബോഡി അണുബാധയുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. IgG എന്ന ആന്റി ബോഡിയാകട്ടെ അണുബാധയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ആന്റിബോഡി പരിശോധയില്‍ IgM കണ്ടെത്തിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ വൈറസ് ബാധിതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പരത്താമെന്നും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. IgG ആന്റിബോഡിയാണ് പരിശോധനയില്‍ കാണുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വൈറസ് അണുബാധ അവസാനിച്ചു എന്നര്‍ത്ഥം. ഇനി ഇവ രണ്ടും ശരീരത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ അണുബാധയുടെ മധ്യ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തൈറോകെയര്‍ ടെക്‌നോളജീസ് സിഇഒ ഡോ. എ. വേലുമണി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മറ്റ് രക്ത പരിശോധനകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊറോണവൈറസ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിന് ആഹാരം കഴിക്കാതെയിരിക്കേണ്ട. വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് രക്തമെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ തൈറോകെയര്‍ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: COVID antibody testing facility now available across India