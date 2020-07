കൊറോണ വൈറസിനെ കൊല്ലാന്‍ റോബോട്ടുമായി ആമസോണ്‍

അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന റോബോട്ടുമായി ആമസോണ്‍ രംഗത്ത്. ചില്ലറ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഓടി നടന്ന് വൈറസിനെ കൊല്ലാന്‍ ഈ റോബോട്ടിനാകും.

കാഴ്ചയില്‍ ഒരു ലഗേജ് കാര്‍ട്ട് പോലെയുള്ള ഈ റോബോട്ടില്‍ 10 അള്‍ട്രാവയലറ്റ് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി സ്പര്‍ശിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങള്‍ റോബോട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കും.



ആമസോണ്‍ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ടെക് കമ്പനികളും കൊറോണയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനി രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലൈറ്റ് സ്‌ട്രോക്ക് റോബോട്ടിനെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 വൈറസിനു മേലുള്ള പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പല കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ്. വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശക്തിയേറിയ അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ വേണമെന്നതിനാല്‍ ഈ റോബോട്ടുകളുടെ നിര്‍മാണ ചെലവ് കൂടുതലാണ്.

അതേസമയം, കൈകളോ ചര്‍മത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോ അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇവ ചര്‍മത്തിന് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കണ്ണുകള്‍ക്കും ഈ രശ്മികള്‍ ഹാനികരമാണ്. അതിനാല്‍ കൈകളുടെ അണുനശീകരണത്തിന് ആല്‍ക്കഹോള്‍ അധിഷ്ഠിത ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍, സോപ്പും വെള്ളവും പോലുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.

