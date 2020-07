അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ കോവിഡ്-19 വാക്‌സിനുകള്‍ തയാറാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. 150 ഓളം കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റായ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്‍ പറയുന്നു.

വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ അത് നീതിയുക്തമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചട്ടക്കൂട് തയാറാക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗ രാജ്യങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചു.



കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ നിലവില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ളത് ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ChAdOx1 nCoV-19 വാക്‌സിനാണ്. AZD1222 എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം ബ്രസീല്‍ , ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളില്‍ ആരംഭിച്ചു. ചിമ്പാന്‍സികളില്‍ വളരെ നല്ല ഫലം കാണിച്ച വാക്‌സിന്‍ മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബറില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നും ഒക്ടോബറോടെ വാക്‌സിന്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാമെന്നും ഓക്‌സ്ഫഡ് ഗവേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ലീഡര്‍ അഡ്രിയാന്‍ ഹില്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



ഓക്‌സ്ഫഡ്ഗവേഷകരുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മരുന്ന് നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ആസ്ട്ര സെനേക അവസാന പരീക്ഷണം വിജയകരമായാല്‍ വാക്‌സിന്റെ 30 ദശലക്ഷം ഡോസുകള്‍ ഉടനടി പുറത്തിറക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. പുണൈയിലെ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയുമായി ഈ ഗവേഷണത്തില്‍ കൈകോര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.



ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് വികസ്വര, ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി 100 കോടി കോവിഡ്-19 വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് 100 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ഗവേഷണത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടക്കം ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഗവേഷണത്തില്‍ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത്.



അമേരിക്കയിലെ മൊഡേര്‍ണ, ഇനോവിയോ, ഫൈസര്‍, ചൈനയിലെ കാന്‍സിനോ, സിനോവാക്‌, സിനോഫാം തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വരും മാസങ്ങളില്‍ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.



ഇന്ത്യയില്‍ ഭാരത് ബയോടെക്, ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്, നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് തയാറാക്കുന്ന കോവാക്‌സിനും മനുഷ്യരിലെ ആദ്യ ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.



മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണ് ഒരു വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തിലുള്ളത്. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങള്‍ ഹ്രസ്വവും മരുന്നിന്റെ പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനുമുള്ളതാണ്. 50 മുതല്‍ 100 വരെ വോളന്റിയര്‍മാര്‍ ഈ ഘട്ടങ്ങളില്‍ മതിയാകും. തങ്ങളുടെ തന്നെ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ മരുന്ന് കമ്പനികള്‍ക്ക് കഴിയാറുണ്ട്.



അതേ സമയം, മൂന്നാം ഘട്ടം അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വോളന്റിയര്‍മാര്‍ ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്. പരീക്ഷണം പെട്ടെന്ന് നടത്താന്‍ പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വോളന്റിയര്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഈ ഘട്ടം നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും മൂന്നാം ഘട്ടം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൗമ്യ സ്വാമിനാഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: One or more COVID-19 vaccines highly likely by next year