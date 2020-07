കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കൊറോണ വൈറസിനെ പിടികൂടി തല്‍ക്ഷണം നശിപ്പിക്കുന്ന 'ക്യാച്ച് ആന്‍ഡ് കില്‍' എയര്‍ ഫില്‍റ്റര്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത് ഗവേഷകര്‍. ഹൂസ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് മെഡിസ്റ്റാര്‍ എന്ന മെഡിക്കല്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഈ എയര്‍ ഫില്‍റ്റര്‍ വികസിപ്പിച്ചത്. ഫില്‍റ്ററിന്റെ രൂപരേഖ മെറ്റീരിയല്‍സ് ടുഡേ ഫിസിക്‌സ് എന്ന ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഫില്‍റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 99.8 ശതമാനം സാര്‍സ് കോവി-2 വൈറസുകളെയും ഇതിന് നശിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭ്യമായ നിക്കല്‍ ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫില്‍റ്റര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. 200 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ഇത് ചൂടാക്കിയാണ് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ലാബ് സാഹചര്യങ്ങളില്‍ 99.9 ശതമാനം ആന്ത്രാക്‌സ് ബീജകോശങ്ങളെയും ഇതിന് നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



വിമാനത്താവളങ്ങള്‍, വിമാനങ്ങള്‍, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, ക്രൂസ് കപ്പലുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ എയര്‍ ഫില്‍റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൂസ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ടെക്‌സാസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സൂപ്പര്‍ കണ്ടക്റ്റീവിറ്റി ഡയറക്ടര്‍ സിഫെങ് റെന്‍ പറയുന്നു. മെഡിസ്റ്റാര്‍ കമ്പനിയാണ് ഇത്തരമൊരു വൈറസ് ട്രാപ്പിങ്ങ് ഫില്‍റ്ററിന്റെ സാധ്യത തേടി ഹൂസ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയെ സമീപിച്ചത്. ഫില്‍റ്ററിന്റെ ചെറു ഡെസ്‌ക് ടോപ്പ് മോഡലുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു.

