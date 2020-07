വായുവിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ...

തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നതെന്നാണ് ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്.

വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറു കണികകളിലൂടെ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് വ്യാപിക്കുമെന്ന് യു എൻ ഹെൽത്ത്‌ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. 32 രാജ്യങ്ങളിലെ 239 ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അറിയിച്ചത്.

പൊതു ഇടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കുള്ളതും അടച്ചിട്ടതും വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്തതുമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പകർച്ചാ സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അണുബാധ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാങ്കേതിക വിഭാഗം അധ്യക്ഷ ബെനെഡിറ്റ അലെഗ്രാൻസി പറഞ്ഞു. വായുവിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പകരും എന്നതിന് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അവയെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വായുവിലൂടെ സൂക്ഷ്മാണു എത്തിയാൽ?



വായുവിലൂടെ ഒരു രോഗാണു ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ അത് തൊണ്ട, മൂക്ക്, സൈനസ്, ശ്വാസകോശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് മൂക്കടപ്പ്, തൊണ്ട വേദന ഇവയ്ക്കു കാരണമാകും. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ചില രോഗാണുക്കൾ ശ്വസന സംവിധാനത്തെ മാത്രമല്ല, ഹൃദയം, വൃക്ക, നാഡികൾ എന്നിവയെയും ആക്രമിക്കും. സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് ശരീരത്തെ ആകെ നശിപ്പിക്കും എന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഹൃദയം, വൃക്ക, കരൾ, നാഡീവ്യവസ്ഥ എന്നിവയെ അതു ബാധിക്കും. പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിലും വർധിച്ച ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വൈറസ് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഇത് ശരീരത്തെയാകെ തകരാറിലാക്കും.

രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്രവങ്ങൾ വായുവിലൂടെ വ്യാപിക്കാം. അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് മുതലായവ പൊടി, മഞ്ഞ്, അതിസൂക്ഷ്മ വായുകണിക, ദ്രാവകങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ പകരാം. രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ വായുകണികകൾ വായുപ്രവാഹത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെറിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വായു ശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് രോഗം വരും. വായുവിന്റെ സഞ്ചാരം അനുസരിച്ച് ഈ പദാർഥങ്ങൾ ഒരു മുറിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയോ സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ആശുപത്രി പോലെ മതിയായ വായുസഞ്ചാരം ഇല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ കണികകൾ മുറിയിൽതന്നെ തങ്ങുകയും പുതിയതായി റൂമിലെത്തുന്ന രോഗി ഇത് ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും.



വായുവിലൂടെ രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം



∙ 20 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുക.



∙ കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക

∙ നല്ല ഫെയ്സ് മാസ്‌കോ പിപിഇയോ ധരിക്കുക.

∙ രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം ആയേക്കാവുന്ന ഒരു രോഗിയുടെയും അടുത്ത് അധികസമയം ചെലവിടരുത്.

∙ ലഭ്യമായ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ പതിവായി എടുക്കുക.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത വെന്റിലേറ്റർ സിസ്റ്റവും വായുവിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ആവശ്യമാണ്.



