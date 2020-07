വീട്ടിനുള്ളിലെ സമ്പർക്കം കോവിഡ് സാധ്യത കൂട്ടുമെന്ന് പഠനം

ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പകരാൻ സാധ്യത കൂടുതലെന്ന്‌ ദക്ഷിണകൊറിയൻ പഠനം. വീടിനു പുറത്തുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെക്കാളും വീട്ടിലുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് യു എസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷനിൽ(CDC) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു .

കോവിഡ് ബാധിച്ച 5706 പേരുടെയും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന 59000 ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് പഠനത്തിനുപയോഗിച്ചത്‌.



വീടിനു പുറത്തുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നൂറിൽ രണ്ടുപേർക്കു മാത്രമാണ് കോവിഡ് വന്നത്. എന്നാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി പഠനത്തിൽ കണ്ടു.



ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾ കൗമാരക്കാരനോ പ്രായം അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഉള്ളവരോ ആയ കേസുകളിൽ പ്രായമനുസരിച്ചു വീടിനുള്ളിലെ രോഗനിരക്ക് കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. പ്രായമായവർക്ക്‌ കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും ആവശ്യമായതുകൊണ്ടുതന്നെയാകാം ഇവർ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകിയതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കൊറിയ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (KCDC) ഡയറക്ടർ ആയ ജിയോങ് യുൻ കിയോങ് പറഞ്ഞു.



ഒൻപതു വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രോഗസാധ്യത കുറവാണെന്നും എന്നാൽ മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ചു കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവാറില്ല (അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ) എന്നും ഇത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ പഠനത്തിലുൾപ്പെടുത്താൻ തടസമായി എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു .



കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന് പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും കുട്ടികളിൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ കുറവാണെന്നും ഗവേഷകനായ ചോ യങ് ജൂൺ പറയുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ രോഗബാധ വർധിച്ച ജനുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 27 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളാണ് പഠനത്തിനുപയോഗിച്ചത്.



