കോവിഡിനെതിരെ ഒന്നിലധികം വാക്‌സിനുകള്‍ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലായി അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ 2021 ന്റെ തുടക്കം വരെയെങ്കിലും ആദ്യ വാക്‌സിന്‍ വിപണിയില്‍ എത്താന്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.

വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ അത് നീതിയുക്തമായി എല്ലാരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാല്‍ അത് ഈ വര്‍ഷം നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംഘടന സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യാഥാര്‍ത്ഥ്യ ബോധത്തോട് കൂടി ഇതിനെ സമീപിച്ചാല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തോടു കൂടി കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി തുടങ്ങാമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എമര്‍ജെന്‍സീസ് പ്രോഗ്രാം മേധാവി മൈക്ക് റയാന്‍ പറയുന്നു. അതു വരെയും വൈറസ് വ്യാപനം വൈകിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള നടപടികള്‍ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ടതെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



മഹാമാരിക്കായുള്ള വാക്‌സിന്‍ പണമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ലെന്നും മൈക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടണും ഉള്‍പ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും വാക്‌സിനുകളുടെ ആദ്യ ഡോസുകള്‍ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



കോവിഡിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വരെ സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കരുതെന്നും മൈക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിലടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും തര്‍ക്കം മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് മൈക്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.



English Summaru: Don’t expect first COVID-19 vaccinations until early 2021: WHO