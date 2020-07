ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്‌സിനായ കോവാക്‌സിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ ഡോസ് ഡല്‍ഹി എയിംസിലെ മുപ്പതുകാരനായ വോളന്റിയറില്‍ കുത്തി വച്ചു.

ആകെ 12 വോളന്റിയര്‍മാരെയാണ് രക്തപരിശോധനയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകള്‍ക്കായി ക്ഷണിച്ചത്. പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഘട്ടങ്ങളായി വാക്‌സിന്‍ കുത്തി വയ്ക്കുന്നതിന് പൂര്‍ണാരോഗ്യവാന്മാരായ 10 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യ ഡോസിനു ശേഷം ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും.



ഡല്‍ഹി എയിംസിലുള്ള 100 പേരിലാണ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഡല്‍ഹി എയിംസ് ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 12 സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐസിഎംആര്‍) കോവാക്‌സിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



18 നും 55നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം നടത്തുക. ഗര്‍ഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെയും ഈ ഘട്ടത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 12നും 65നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 750 പേരില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. 1800 ഓളെ വോളന്റിയര്‍മാര്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിനായി എയിംസില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഹൈദരാബാദ് അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോ ടെക് കമ്പനിയാണ് ഐസിഎംആറിന്റെയും നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോവാക്‌സിന്‍ തയാറാക്കിയത്.



